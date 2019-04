Así son las oposiciones 'a la carta' para "colar" catedráticos en el Conservatorio y la Escuela de Canto de Madrid

Cada vez parece más fácil superar las oposiciones para ingresar en el Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas de la Comunidad de Madrid y ocupar una plaza en tres de las instituciones públicas de enseñanza musical de mayor prestigio del país: el Real Conservatorio Superior de Música, la Escuela Superior de Canto y el Real Conservatorio Superior de Danzade la región.

La flexibilidad actual ha provocado que los aspirantes que cuentan con un doctorado pongan el grito en el cielo al comprobar los requisitos que el Gobierno de la región, a través de la Consejería de Educación, ha establecido en la última convocatoria de un procedimiento de acceso al citado cuerpo de catedráticos. Es decir, en las oposiciones a catedráticos por el sistema de promoción interna de funcionarios. "Es un coladero", denuncian fuentes profesionales del sector.

Se trata de las primeras oposiciones de estas características desde que el Estado las convocase en 1989. Después, esta competencia fue transferida a las CCAA. Las mismas fuentes explican que, atendiendo a los requisitos para poder presentarse a ellas, los estudios de doctorado sufren "una devaluación y agravios comparativos". Estas condiciones están fijadas en una resolución del 27 de octubre de 2018.

La rebaja del nivel de requisitos académicos para los futuros catedráticos responde a un coladero para que las plazas las ocupen unos cuantos"

"Se equipara tener un doctorado al hecho de haber cursado un Máster en Creación e Interpretación Musical, o haber dirigido un TFM sin estar capacitado o, incluso, haber recibido 300 horas de cursos de formación", advierten.

La convocatoria fue lanzada con carácter de urgencia y se puede consultar aquí. A nivel regional, el citado máster se imparte solo en la Universidad Rey Juan Carlos y la institución se vio obligada a frenar su intento de convertirlo en exprés, tal y como publicó este diario. "La rebaja del nivel de requisitos académicos para los futuros catedráticos de Música y Artes Escénicas responde a un coladero para que las plazas terminen ocupadas por unos cuantos", añaden.

Baremos "desequilibrados"

Además de los requisitos "a la baja" para presentarse, aseguran que los baremos de méritos a la hora de puntuar "también se amoldan a los méritos de unos pocos profesores".

"¿Cómo se puede obtener mayor puntuación por ser jurado en un concurso de instrumento que por ganar el mismo concurso o, incluso, que por dar un concierto como solista?", se preguntan.

¿Cómo se puede obtener mayor puntuación por ser jurado en un concurso de instrumento que por dar un concierto como solista?", se preguntan

Según denuncian fuentes profesionales de la Música y Artes Escénicas en Vozpópuli, la convocatoria de estas oposiciones ha sido publicada "en base a caprichos". De hecho, varios baremadores del sector habrían pedido traslados para no tener que evaluar estas oposiciones "chapuza", de acuerdo al testimonio de los informantes.

Reposición de jubilaciones

También consideran que la Comunidad de Madrid está incumpliendo el Acuerdo Sectorial de 9 de enero de 2018 (Artículo 9.1.) por el cual se debe comprometer a realizar convocatorias de promoción interna de funcionarios (acceso) en el mismo número de plazas que permita cubrir como mínimo la tasa de reposición por jubilaciones desde la última convocatoria a estos cuerpos.

Estas oposiciones no se convocan desde hace casi tres décadas, por lo que las vacantes a reponer por jubilaciones alcanzarían más de doscientas

Tal y como ha podido saber este diario, estas oposiciones no se convocan desde hace casi tres décadas, por lo que las vacantes a reponer por jubilaciones alcanzarían más de 200 a fecha de hoy. Sin embargo, las plazas ofertadas en la última convocatoria por acceso sólo ascienden a 46 plazas del total de las especialidades de Música.

Así, mientras que en disciplinas como composición y piano se ofertan menos vacantes de las que hay que reponer por las jubilaciones que se han producido, en otras especialidades como música de cámara, dirección de coro y de orquesta; percusión; oboe y viola de gamba ni siquiera se han sacado plazas.

Convocatoria por ingreso

"Amenazan con sacar las plazas que no han salido en una segunda convocatoria: esta vez, por ingreso al Cuerpo de Catedráticos y no por acceso o promoción interna", explican. En el caso del sistema por ingreso se puede presentar cualquier funcionario, alumno que haya terminado su carrera o interinos. También los funcionarios que no hayan superado el procedimiento por acceso.

A pesar de la polémica nacional suscitada por los currículos inflados de algunos cargos públicos a la Comunidad de Madrid no le sirve para aprender"

"A pesar de la polémica nacional suscitada por los currículos inflados de algunos cargos públicos a la Comunidad de Madrid no le sirve para aprender. Reclamamos la justa valoración de los justos méritos, es decir, que se basen en criterios de igualdad, mérito y capacidad", concluyen. Algunos afectados han presentado recursos de alzada e iniciado procedimientos legales.

La respuesta de la Comunidad

La Comunidad de Madrid defiende que se han seguido "escrupulosamente" las directrices marcadas por la norma básica Real Decreto 276/2007 de 23 de febrero.

"Todas las comunidades autónomas que hemos convocado acceso a Cátedras de Música y enseñanzas Artísticas hemos establecido un reparto de puntuación coherente y muy similar", explican fuentes de la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid.

"Teniendo en cuenta la naturaleza de estas enseñanzas, su historia y su evolución todas las convocatorias de acceso a cátedras de las comunidades autónomas que hasta la fecha se han convocado, han flexibilizado los requisitos de acceso", reconocen las mismas fuentes.

Esto no significa ni intrusismo profesional, ni falta de formación y capacidad", consideran en la Consejería de Educación

Ello, continúan, con el fin de que los profesores del cuerpo de Música y Artes Escénicas puedan acceder a las cátedras desde distintos perfiles académicos. "Esto no significa ni intrusismo profesional, ni falta de formación y capacidad", consideran.

"Hay muchos docentes en los centros superiores de enseñanzas artísticas con una gran formación y experiencia en su ámbito académico que podría dirigir con mayor rigor y nivel académico que probablemente profesores que han aportado su doctorado en otros ámbitos alejados de las enseñanzas artísticas y que nunca han tenido experiencia docente en centros superiores", opinan.

Especialidades no convocadas

"Son más de cuarenta las especialidades docentes las que participan en el Plan de Estudios de las enseñanzas superiores de música en la Comunidad de Madrid, por lo que se ha determinado convocar por acceso aquellas con mayor repercusión en la planificación educativa de los centros", aclaran.

Por otro lado, aseguran que el objetivo de un baremo es establecer el catálogo de una serie de méritos con una puntuación determinada. "No se puede establecer análisis de equiparación entre apartados del baremo distintos con puntuaciones diferentes", afirman. Sin embargo, las fuentes afectadas alegan que "precisamente porque no son comparables, no debían valer ni lo mismo ni estar en desequilibrio".

La Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid ha solicitado a la Administración que amplíe la resolución en el caso de las especialidades no convocadas

Como ha podido saber este diario la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid ha solicitado a la Administración que amplíe de forma urgente la Resolución de 27 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convoca procedimiento de acceso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas en las especialidades no convocadas.

Entre otras peticiones, CCOO solicita una negociación del baremo de la convocatoria, así como del baremo para la formación de listas de interinos y que se cumpla la tasa de reposición por jubilaciones en la convocatoria de acceso que desde la última oposición a Catedráticos de Música y Artes Escénicas (MAE)no se han cubierto.