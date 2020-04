La oposición pone bajo lupa al enfermero afín a Podemos que copa las televisiones

La crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha llevado a los medios de comunicación a incluir en sus telediarios, programas, tertulias, entrevistas y artículos a un sinfín de profesionales del ámbito de la salud.

Sin embargo, la afinidad que algunos de ellos tienen con determinadas organizaciones sindicales y partidos políticos y el espacio mediático que se está dando a sus discursos están suscitando cierta polémica. Sobre todo cuando se trata de la televisión pública y esta omite los mencionados vínculos.

Es el caso de Guillén del Barrio, un enfermero de Urgencias del Hospital de la Paz y delegado sindical del Movimiento Asambleario de Trabajadores de la Sanidad (MATS). Estuvo afiliado brevemente a Unidas Podemos para apoyar la candidatura de Isa Serra a las primarias para optar a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Las fuerzas de la oposición le han puesto en la diana.

El pasado 12 de marzo fue entrevistado como enfermero de La Paz en TVE en el marco de un especial sobre la Covid-19 conducido por Ana Blanco. Allí cargó contra los recortes del PP en la Sanidad madrileña. El joven había atendido a una veintena de medios este mismo día.

De RTVE y La Sexta a la BBC y Al-Jazeera

Ha aparecido en numerosos programas como en Espejo Público y La Sexta Noche. Pero sus intervenciones no se limitan al ámbito nacional. También ha participado en conexiones con las cadenas Al-Jazeera y la BBC. Además, es uno de los rostros del videorreportaje sobre los "kamikazes sanitarios españoles" que The New York Timesllevó a su portada este martes.

Tanto la Plataforma TVE Libre -organización formada por los profesionales purgados por Rosa María Mateo en RTVE-, como Partido Popular y Vox han cargado contra lo que consideran una "manipulación" por parte del ente público en beneficio del Gobierno de coalición.

"Vergonzosa manipulación de RTVE en especial por el coronavirus. TVE recurre a este candidato de Podemos Guillén del Barrio para cargar contra recortes en la Sanidad de la Comunidad de Madrid. Ana Blanco ratifica después todo lo que dice este 'enferemero'", denuncia la plataforma.

Batería de preguntas de Vox sobre la cobertura de RTVE

El portavoz de Vox en la Comisión de RTVE en el Congreso, Manuel Mariscal, el portavoz adjunto Víctor Sánchez del Real y el diputado José María Figaredo, registraron una batería de preguntas al Gobierno en torno al criterio seguido por la cadena pública para entrevistar a Guillén del Barrio.

"Se presentó como enfermero del servicio de urgencias y ejerció de portavoz pese a que, de acuerdo con la información pública disponible, no ostenta puesto alguno de dirección ni de gestión en el citado hospital ni en la sanidad pública madrileña", advierten los de Abascal.

"¿Es cierto que RTVE instruye a sus profesionales para que elaboren noticias perjudiciales para comunidades autónomas en las que no gobierna el PSOE aún a riesgo de que ello se haga con datos falsos o descontextualizados?", lanzaron.

Además, Vox quiere saber si "es cierto que RTVE está colaborando con otros medios privados progubernamentales para poner en marcha y mantener una campaña mediática y política de desprestigio de la Comunidad Autónoma de Madrid y de su sistema de salud en unos tiempos de crisis como los actuales".

"¿Conoce el Gobierno cuál fue el criterio periodístico seguido para entrevistar a un enfermero vinculado al partido político Podemos y sin responsabilidad de gestión alguna, en detrimento de portavoces autorizados de la Comunidad de Madrid o del Hospital Universitario de La Paz?", cuestionan.

El sindicato MATS al que pertenece Del Barrio se autodefine como "anticapitalista" y defiende la "Sanidad 100% pública y universal" y la lucha "contra la ideología neoliberal y conservadora". Así lo manifiestan sus integrantes en la página web.

Antes del estado de alarma, el PP exigió la comparecencia urgente de Rosa María Mateo. "RTVE no está dando ejemplo ni de responsabilidad, ni de rigor ni tampoco de objetividad informativa. Se ha vuelto a dar pábulo y cobertura a mentiras sobre la situación sanitaria en la Comunidad de Madrid al ofrecer en directo el testimonio de Guillén del Barrio, de Unidas Podemos, para atacar al gobierno de la Comunidad de Madrid parapetado en su condición de enfermero", denunciaron.

La respuesta de Guillén del Barrio

Vozpópuli se ha puesto en contacto con Guillén del Barrio. El enfermero y delegado sindical de MATS niega haber ido como candidato en las listas de Unidas Podemos y aclara que se afilió al partido de Pablo Iglesias "durante cuatro días para respaldar la candidatura de Isa Serra en las primarias".

Según el joven, Serra y la formación morada se habían hecho de eco de sus reivindicaciones sanitarias y les habían ayudado a elaborar iniciativas parlamentarias en la Asamblea de Madrid. "Llevábamos tres años protestando en las urgencias e Isa Serra nos hizo caso", comenta.

Del Barrio asegura que jamás ha ocultado a los medios de comunicación su condición de delegado sindical, además de la de enfermero. Tampoco tiene reparo en decir que su ideología "es de izquierdas". "En MATS hay gente apolítica, hay gente de Unidas Podemos, de Más País y Anticapitalistas", explica. "Defendemos la Sanidad pública gobierne quien gobierne", asegura.

Sobre su salto a los medios nacionales e internacionales, señala que hay una gran demanda de información y que la oferta de profesionales que quieren hablar es limitada. "Yo se lo he pedido a muchos compañeros sanitarios del hospital, pero muchos no se atreven", dice.

Afirma que no es "un liberado sindical" y que "nunca he estado sin tratar pacientes". "Tengo 70 horas sindicales al mes. En la crisis del coronavirus estoy trabajando en el turno de tarde-noche y dedico la mañana, cuando estoy libre, a la actividad sindical", puntualiza.

Guillén del Barrio también considera que el Gobierno central "ha tenido fallos muy graves" en cuanto a las medidas de prevención y de aislamiento social

Preguntado por la gestión del Gobierno central de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19, Guillén del Barrio dice que el Ejecutivo "ha tenido fallos muy graves" en cuanto a las medidas de prevención y de aislamiento social. "Tenían que haber empezado antes para que no hubiese un colapso como el actual", manifiesta. Y critica la falta de material de protección a la que se están enfrentando los sanitarios.

Por otro lado, insiste en que los recortes del PP en Sanidad de años atrás han supuesto "una pérdida de profesionales y de camas" que se está haciendo patente con el estallido del brote. "Nuestro sindicato está en Madrid, pero los recortes han sido un problema general. También han sido ejecutados por otros gobiernos en Cataluña o en Andalucía, cuando gobernaba Susana Díaz. Yo defiendo lo mismo siempre", explica.

Aunque el ámbito legal de MATS es laboral, madrileño y de la sanidad, la organización asegura que su vocación "es y será global". "Sin barreras geográficas y en defensa de causas legítimas como la lucha contra la explotación, la opresión de las personas, la desigualdad social, el sexismo, la destrucción de la naturaleza o la violencia política contra los pueblos. Por eso establecemos también relaciones con colectivos y movimientos sociales que luchan en estos terrenos", detalla.