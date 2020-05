La oposición carga contra Ayuso por su recurso ante el Supremo por no pasar de fase

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha tachado de "inapropiado, improcedente y un grave error" que el Gobierno de la Comunidad de Madrid vaya a interponer un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra la decisión del Ministerio de Sanidad de denegar a la autonomía el paso a la fase 1 de la 'desescalada'.

"No podemos proseguir en esta escalada de confrontación. Señora presidenta, no se trata de descalificar, de dirigirse al presidente de España (Pedro Sánchez) como si fuera el culpable de esta situación. Lo encuentro improcedente, se expresa de un modo inadecuado y ese no es el camino en modo alguno", ha sostenido Gabilondo en declaraciones remitidas a los medios.

El portavoz socialista ha defendido que toda la región está trabajando, los sanitarios, organismos y ciudadanos, en resolver esta situación "que no se ha resuelto en Madrid por razones técnicas". A su juicio, es "un grave error" que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se centre en "la confrontación" en vez de "resolver los problemas".

"Está en su derecho pero que no nos sitúe a todos los ciudadanos en esta tesitura. Queremos que se resuelvan los problemas técnicos que tenemos para afrontar esta situación. Ese es el camino y no el que ustedes pretenden", ha lanzado.

Las cifras "falseadas" de contagios

Por su parte, el portavoz de Más Madrid en la Cámara regional, Pablo Gómez Perpinyà, ha espetado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que puede llevar como pruebas al recurso que ha presentado ante el Tribunal Supremo "los datos trampeados" de la región.

"Como pruebas puede llevar los datos trampeados de contagiados y una cacerola y como testigo puede llevar a la experta en salud pública que dimitió por negarse a cambiar de fase", ha lanzado Perpinyà en su cuenta de Twitter.

Como pruebas puede llevar los datos trampeados de contagiados y una cacerola y como testigo puede llevar a la experta en salud pública que dimitió por negarse a cambiar de fase. Señora Ayuso, es más sencillo: Atención Primaria y rastreadores. https://t.co/LWu7W6H57i — Pablo Perpinyà #YoMeQuedoEnCasa🏠 (@P_GomezPerpinya) May 20, 2020

Asimismo, en declaraciones remitidas a los medios, el portavoz de Más Madrid le ha indicado a la dirigente autonómica que todo es "mucho más sencillo" que dedicarse a poner denuncias, centrándose en "blindar" la Atención Primaria y contratar rastreadores.

"En la región en la que tres de cada cuatro contagiados son profesionales sanitarios que el Gobierno de la Comunidad acuda a los tribunales no solo es una pérdida de tiempo, sino que es una falta de respeto. Ayuso, este tiempo y esfuerzo no lo utilice en su cruzada personal contra el Gobierno central y haga deberes en materia sanitaria", le ha reprochado.