Calvo niega "bandazos" con el Open Arms y critica a Salvini por "saltarse las leyes"

Tras el ofrecimiento del Gobierno español el pasado domingo al buque Open Arms de los puertos de Algeciras primero, y de Mahón y Palma de Mallorca después, para desembarcar con los 107 migrantes que quedan abordo del barco, el futuro de la embarcación de la ONG española sigue en el aire.

La últimas informaciones que llegan desde el barco siguen hablando de "situación crítica". A través de un mensaje en Twitter, el fundador y responsable del Open Arms, Óscar Camps, reconoce que están "desbordados" y que todavía tienen casos médicos en cubierta 18 días después de haber rescatado a los migrantes.

Disculpen el retraso en nuestras comunicaciones, estamos desbordados atendiendo a las 107 personas que aún llevamos a bordo. Tras 18 días de haber sido rescatadas, aun tenemos casos médicos en la cubierta. Espero comprendan la dificultad de gestionar esta crítica situación. pic.twitter.com/BlpoCqIISf — Oscar Camps (@campsoscar) August 19, 2019

"Cualquier tipo de ayuda"

La vicepresidenta del Gobierno en funciones ha confirmado esta mañana en una entrevista en la Cadena Ser que han ofrecido al Open Arms víveres, combustible, acompañamiento y asistencia sanitaria, literalmente "cualquier tipo de ayuda", para llegar a alguno de los puertos españoles ofrecidos. El Ejecutivo afirma que se le están dando al barco "todo tipo de salidas", pero que "insisten" en entrar en Italia. Calvo ha remarcado que España no es el responsable directo, ya que el puerto más cercano no está en nuestro país, pero que dan un paso adelante por "respeto a los derechos humanos".

"En Baleares está todo preparado", ha vuelto a insistir la vicepresidenta. También ha criticado al Gobierno italian o por "saltarse las leyes" y no asumir responsabilidades. Sobre la postura del Open Arms de rechazar los puertos españoles como posible destino, Calvo ha indicado que "esa es una pregunta que deben contestar ellos". Según el Gobierno, el barco español tampoco quiso desembarcar en Malta cuando se le ofreció hace unas semanas, y justifica el ofrecimiento de Algeciras, el más lejano del Mediterráneo, porque dispone de todos los medios rápidos de "retención y ayuda" de migrantes y se usa "cada día".

Por último, Carmen Calvo ha negado "bandazos" del Gobierno en política migratoria. "Hay que cumplir las normas y ser coherentes", ha defendido la vicepresidenta, que también ha recordado que España es el país que hace "mayor esfuerzo humanitario y de rescate en toda Europa".

Críticas políticas a Sánchez

Tras los acontecimientos de los últimos días, la oposición ha salido en masa a criticar a Pedro Sánchez por su "falta" de política en materia de inmigración. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha reprobado los bandazos del Gobierno con el Open Arms: "Es necesario una política de Estado".

Llevo un año reclamando a Sánchez que la inmigración sea una política de Estado, sin bandazos, improvisaciones ni demagogia. Debe ser coordinada con la UE, las autonomías y municipios implicados. Justo lo contrario que ha hecho el gobierno socialista en la crisis del OpenArms. https://t.co/U7vqG2CQpC — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) August 18, 2019

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también criticó este domingo la decisión del Gobierno de ofrecer el Puerto de Algeciras sin informar previamente al Gobierno andaluz. Moreno acusa a Sánchez de "despreciar" a Andalucía y ha exigido "lealtad" institucional. Carmen Calvo ha respondido esta mañana que la política migratoria es "competencia del Estado".

#Andalucía es tierra solidaria y de acogida y, además, tiene dignidad. Pedro Sánchez ha vuelto a despreciar a Andalucía ofreciendo el Puerto de Algeciras para Open Arms sin dirigirse al Gobierno autonómico. Basta de bandazos. Exigimos lealtad institucional, coordinación y respeto — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) August 18, 2019

Desde Vox, la lideresa de la formación en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha defendido la postura del ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, ya que "está siendo el foco de toda la inmigración ilegal". Además, ha criticado a Sánchez por ser "cómplice de las mafias".

Desde las fuerzas progresistas, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha sido la más crítica con la gestión del Gobierno. Para Colau, el ofrecimiento de Sánchez llega tarde, y recuerda que Barcelona ya ofreció su puerto "hace 12 días". La regidora de la Ciudad Condal también ha instado al presidente del Gobierno en funciones a "obligar" a Salvini a cumplir la ley y si no, abrir una "crisis diplomática".

Sr Presidente @sanchezcastejon es demasiado tarde para ofrecer Algeciras (por eso ofrecimos el puerto de BCN hace 12dias). Hay vidas en peligro y están frente a Lampedusa. Los estados de la UE deben obligar a Salvini a cumplir la ley y si no lo hace, abrir una crisis diplomática https://t.co/ViL4OyUkSf — Ada Colau (@AdaColau) August 18, 2019

Salvini se hace "fuerte"

El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, ha vuelto a insistir este lunes en que España debe hacerse cargo del barco. En una entrevista en el programa radiofónico italiano Radio Anch'io, el líder conservador se ha vuelto a preguntar por qué el barco no va a España. Según Salvini, en los 18 días que lleva el barco en el Mediterráneo, podría "haber ido y vuelto" a Ibiza y Formentera "3 veces", y ha calificado toda la polémica de "batalla política".

#Salvini: perché #OpenArms non va in Spagna? In 18 giorni andavano e tornavano da Ibiza e Formentera 3 volte, questa per loro è una battaglia politica. #radioanchio — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 19, 2019

Además, el líder de la Liga Norteha ironizado con la situación, dejando entrever que algunos menores "no son menores" y algunos enfermos "no están enfermos". El ministro del Interior italiano también ha querido dejar claro que "son buenos cristianos, pero no tontos".

"¿Por qué todos los barcos españoles, franceses, alemanes, noruegos o ingleses vienen a Italia? ¿Por qué no van a España, donde son buenos y generosos y han abierto puertos?", se ha preguntado Salvini durante la entrevista.