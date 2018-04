Ofensiva del PSOE contra el veto de Rajoy a las leyes de la oposición en el Congreso

La portavoz del grupo parlamentario socialista, Margarita Robles, ha exigido formalmente que la Mesa del Congreso -el órgano rector de la Cámara- vuelva a debatir y votar los 58 vetos presentados por el Gobierno de Mariano Rajoy contra proposiciones de ley de los grupos de la oposición y parlamentos autonómicos.

El PSOE se agarra a la sentencia del Tribunal Constitucional del martes en la que se ponía de manifiesto que la Mesa tiene capacidad para rechazar los vetos del Gobierno si considera que no están bien fundamentados. El Ejecutivo tiene la capacidad constitucional de frenar leyes que puedan afectar a los Presupuestos Generales del Estado, aunque debe hacerlo para el ejercicio en curso y no para cuentas futuras.

Los socialistas tratan de forzar que Ciudadanos cambie su postura, que hasta ahora se ha alineado con la mantenida por el Partido Popular. Según fuentes parlamentarias del PSOE, al menos una treintena de iniciativas podrían tener visos de prosperar si el partido de Albert Rivera cambia de opinión. El objetivo, reconocen estas fuentes, no es tanto que prosperen en todo el trámite parlamentario, pero sí que al menos puedan ser debatidas en el Pleno. Fuentes del Congreso dudan sobre la posibilidad de debatir de nuevo los vetos y aseguran que la decisión recaerá, en todo caso, en la propia Mesa, con consulta a los Letrados.

En total, el Gobierno ha utilizado el poder que le otorga el artículo 134.6 de la Constitución en 64 ocasiones durante esta legislatura. Levantó tres a iniciativa propia, otro llegó fuera de plazo y la Mesa anuló dos más. Uno de estos últimos hacía referencia a una proposición de ley del PSOE para revertir la Ley Educativa del PP (LOMCE). Ciudadanos votó en esa ocasión contra el veto del Gobierno, que acabó planteando un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional. El resultado es que lo perdió.

Diferencia de criterio

Eso supone que la Mesa tiene capacidad para ir en contra del criterio del criterio del Ejecutivo si comprueba que la afectación presupuestaria no es tal o no afecta a las cuentas en vigor. Los socialistas lamentan que el artículo sea tan abierto que permita tumbar normas que apenas descuadran las cuentas en unos miles de euros. Y reprochan que el Gobierno de Rajoy, que ya no cuenta con mayoría absoluta de su primera legislatura, lo use de manera "sistemática".

La crítica del PSOE hacia el partido naranja se fundamenta en que los de Rivera se han alineado casi siempre con el criterio del Gobierno, sin entrar a estudiar en profundidad la argumentación incorporada para vetar sus iniciativas o la mera posibilidad de debatirlas. Consideran que esta actitud ha dinamitado la capacidad legislativa de la Cámara Baja, que sufre un notable parón legislativo respecto a anteriores ejercicios. Fuentes parlamentarias de Ciudadanos aseguran que aún no han podido debatir el alcance de la sentencia del TC, aunque abordarán el asunto en la próxima reunión del grupo.

Aunque el grupo que dirige Robles pide la revisión de los 58 vetos que permanecen activos, hace especial énfasis en las iniciativas presentadas por los socialistas. La supresión de las tasas judiciales, la subida de las pensiones, la universalización del derecho de asistencia sanitaria o la ampliación de la Ley de Memoria Histórica están entre ellas.