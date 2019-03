Dos generales pro-Franco, varios ex del PP y un negacionista: las 10 nuevas caras de Vox

"No encontraréis ningún enemigo de España. Ni ningún aliado de los enemigos de España. Tampoco encontraréis ni progres, ni comunistas, ni separatistas, ni miedosos". Así avisaba este martes Santiago Abascal sobre el historial de cada uno de los nuevos fichajes de Vox para las elecciones generales del 28 de abril.

Además de tres militares retirados de alto rango conocidos el lunes, el partido ha sumando ya a sus filas a varios excargos del PP en diferentes provincias, a un escritor, a un abogado y a un historiador y tertuliano cuyas afirmaciones en el pasado han levantando una polvareda en redes sociales.

Desde el pasado domingo, Vox va confirmando con cuentagotas las incorporaciones a sus listas, en parte para frenar la sensación que empezaba a cundir de que el fichaje de candidatos se les estaba resistiendo a pocos días de concluir el límite legal (el 25 de marzo).

Tras haber suprimido las primarias de los estatutos con el refrendo de la militancia para evitar "infiltrados" o "arribistas", la dirección del partido continúa con el proceso de criba. Extreman las precauciones para evitar que futuros escándalos de los nuevos candidatos puedan dar al traste con las buenas perspectivas electorales que auguran los sondeos para la marca.

Tras la lista de nombres del lunes, este martes se confirmaba la incorporación deMalena Contestí como cabeza de lista por Baleares. Es licenciada en Derecho, habla varios idiomas y es hija del histórico expresidente del RCD Mallorca, Miguel Contestí.

Por Ciudad Real irá el abogado Ricardo Chamorro. Vinculado a Vox desde los inicios del proyecto a través de la Fundación DENAES. Precisamente, uno de los fundadores de esta organización y actual presidente, Ricardo Garrudo, será el cabeza de lista de Vox por Cantabria.

La candidatura de Vizcaya la encabezará la exdiputada del PP en el Parlamento Vasco Nerea Alzola. Amiga de Abascal, marcó distancias con la dirección del PP vasco tras la salida de María San Gil. Y dejó definitivamente el partido en 2012 tras la excarcelación del terrorista etarra Bolinaga, el secuestrador del ahora miembro de Vox, José Antonio Ortega Lara.

"Si mi hijo dijera que es gay..."

Tras los dos generales que firmaron el manifiesto en favor de Franco, el fichaje más polémico ha sido el de Fernando Paz. Cabeza de lista por Albacete y tertuliano habitual del grupo Intereconomía, algunas de sus afirmaciones han levantado una ola de críticas en las redes. "Si mi hijo dijera que es gay, trataría de ayudarle. Hay terapias para reconducir su psicología", dijo durante una entrevista en 2013.

También cree que el holocausto nazi es "un tema permanentemente bajo sospecha". De hecho, tiene un libro donde cuestiona los juicios de Núremberg. En un debate televisivo con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, sostuvo que el bombardeo deGuernica fue "un mito construido en Inglaterra por el periódico Times para justificar el programa de rearme británico".

Como cabeza de lista al Senado por Madrid irá el escritor José María Marco. Columnista de La Razón y colaborador de Libertad Digital, es profesor asociado doctor de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Por Valencia irá un histórico exdiputado del PP, Ignacio Gil Lázaro, que pasó 33 años en las filas populares y fue un dolor de cabeza para el ministro del Interior socialista Alfredo Pérez Rubalcaba con el caso Faisán.

Otra exdiputada popular con un perfil marcadamente antiabortista, Lourdes Méndez, será cabeza de lista por Murcia. Es presidenta de la asociación Familia y Dignidad Humana y forma parte de la plataforma internacional ultracatólica One of Us impulsada por el exministro Jaime Mayor Oreja.