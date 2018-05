El nuevo presidente de Madrid mantendrá su primera reunión mañana con su grupo tras ser designado por Rajoy

El nuevo presidente de la Comunidad de Madrid mantendrá mañana una primera reunión con su grupo parlamentario una vez que Mariano Rajoy haya designado al sustituto de Cristina Cifuentes.

La cúpula nacional del PP está manteniendo durante este domingo conversaciones antes de que el presidente del partido designe al candidato. El nombre tendrá que recibir el 'ok' de Ciudadanos, ya que en caso contrario el PP no lograría la investidura pues no tiene mayoría absoluta.

El trabajo de hablar con Cs lo hará Enrique Ossorio, portavoz popular en la Asamblea, que mantiene relaciones fluidas con el grupo que lidera Ignacio Aguado. Una vez Ossorio reciba el nombre y lo hable con Cs le informará al grupo parlamentario. En la reunión estará presente el nuevo presidente, ya que tiene que ser diputado en la Asamblea.

Posteriormente está previsto que el nuevo jefe del ejecutivo madrileño dirija unas palabras a sus compañeros en las que les informará del programa hasta las próximas elecciones autonómicas previstas para la próxima primavera

La investidura del nuevo presidente madrileño

Después, Ossorio informará a la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, que será la que formalmente convoque la investidura para designar al nuevo presidente.

Parece que en las últimas horas se va confirmando que Mariano Rajoy apostará por la continuidad de Ángel Garrido después de su confesión el pasado 2 de mayo en la que señaló que es más fiel a las instituciones (y al partido) que a la que fuera su presidenta Cristina Cifuentes.