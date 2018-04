Las nuevas revelaciones de Cristina Cifuentes sobre su máster

Cristina Cifuentes ha dado datos nuevos sobre el máster en Derecho Público del Estado Autonómico en la Universidad Rey Juan Carlos. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha sufrido un escrutinio primero en la propia Asamblea de Madrid y posteriormente en una rueda de prensa posterior donde ha tenido que responder a muchas preguntas de la prensa allí congregada. Ha añadido datos nuevos que no se conocían y despejado dudas sobre su máster.

"Defendí en persona mi master"

La líder del Partido Popular ha asegurado que la defensa de su master ante el tribunal no fue una fantasía sino que realmente ocurrió. "Defendí en persona mi máster en el campus de la Universidad Rey Juan Carlos en Vicálvaro, en una defensa que no duró más de 15 minutos", ha asegurado ante preguntas de periodistas.

Reconoce que no ha ido a clase

Donde Cristina Cifuentes no ha querido dar la batalla en el tema de la asistencia a su máster, algo que ya de por sí es una irregularidad puesto que era un título presencial y hay otros con metodología online que no requieren de asistencia. Pero su máster era presencial y ella no acudió y lo ha justificado así: "Hablé con la dirección del máster para ver cómo mi asistencia y mi evaluación se podía producir. No es algo excepcional, porque el tratamiento es algo que se hace con cierta frecuencia para aquellos alumnos de postgrado que están trabajando". Cifuentes ha tenido que reconocer que los profesores se adaptaron a sus circunstancias, algo no tan común en otros alumnos.

"He estado buscándolo estas vacaciones"

Cifuentes ha asegurado que ha estado buscando el master durante estas vacaciones en Semana Santa en las que, según dijo, no se había marchado a ningún sitio. "No descarto que el trabajo esté -por casa- pero no lo he encontrado. Lo he buscado pero tampoco sé si lo he guardado".

"No tenía que estar encima del operativo de seguridad"

Otra de las dudas que se le han planteado es cómo pudo presentar su trabajo de fin de máster el mismo día en que se celebraba por las calles de Madrid la victoria de la Selección Española de Fútbol en la Eurocopa de Polonia-Ucrania, que el equipo nacional saldó con un 4-0 en la final a Italia. Cifuentes ha explicado, primero en la Asamblea y luego ante los periodistas, que aunque ella, como delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, era la responsble última del operativo de seguridad, en realidad esto era un formalismo ya que la policía realiza ese operativo de seguridad por su cuenta. "Los dispositivos no se seguían desde la delegación de gobierno, sino de la jefatura de policía. El seguimiento no me correspondía a mí".

"La defensa fue a primera hora de la tarde"

De esta manera, ha asegurado, realizó la defensa de su master "a primera hora de la tarde". Según ha indicado, esto en ningún caso colisionaba con el operativo de seguridad por la celebración de la Eurocopa, ya que "en estos casos, los principales problemas surgían a partir de las 7 u 8 de la tarde" y le daba tiempo suficiente.

"No he podido acceder a mi cuenta de correo"

También se preguntó a Cifuentes por qué no accedió a su cuenta de correo para mostrar aunque fuera los emails con sus directores de Máster que demostraran que efectivamente cursó este postgrado. Los argumentos de la política madrileña han sido que "no he podido acceder a mi cuenta de correo y por eso no he podido presentar los correos con mi director del TFM".