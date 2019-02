Nadal asegura que lleva a Cataluña "dentro" de su "corazón" y no entiende "una España" sin ella

El tenista español Rafa Nadal, número dos del mundo, ha asegurado que Cataluña, a la que lleva "dentro" de su "corazón", necesita "estabilidad" y que no entiende "una España" sin ella, además de afirmar que no le obsesiona conquistar más 'Grand Slams' y que se dedica a disfrutar "día a día".

"Hay muchos focos complicados como Cataluña y las elecciones, pero la situación se tiene que calmar, quizá no tan a corto plazo, pero se necesita estabilidad. Opino que la manera de solucionar el caso de los catalanes es la convivencia, llevo a Cataluña dentro de mi corazón, he pasado ahí muchos momentos importantes y no entiendo una España sin Cataluña, para la que es importante y positivo estar dentro del país", declaró en una entrevista al diario mexicano Milenio.

"Cataluña está dentro de España"

En este sentido, el número dos del mundo explicó que no es capaz de ver "dos cosas diferentes". "Cataluña está dentro de España y a partir de ahí ya se verá", subrayó.

Por otra parte, habló de la inauguración del primer 'Rafa Nadal Tennis Centre' del mundo en Costa Mujeres (México). "Conozco el país, es un destino fiable, llevo años viniendo a esta zona y se nos presentó la oportunidad de comenzar en un proyecto innovador, como es este centro en el hotel Grand Palladium, pues representa una extensión de la academia que tengo en Mallorca, a la que asiste gente de todo el mundo", manifestó.

"México fue una inmejorable oportunidad para hacer la primera expansión y qué mejor que con amigos de las islas de Baleares, como los Matutes, y en un país que me emociona y siempre me deja algo positivo", prosiguió.