El Gobierno desautoriza a Murcia tras 'decretar' el cese de todas las actividades no esenciales en la región

El Gobierno de Pedro Sánchez ha desautorizado al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, por haber firmado una orden, que será publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), para que cesen todas las actividades que no sean esenciales para asegurar el abastecimiento de la ciudadanía.

López Miras, que ha comparecencido en la tarde de este domingo para mandar sus condolencias a las familias de las dos víctimas mortales por coronavirus de la Región de Murcia, había anunciado que tras hablar con el resto de presidentes autonómicos y con Pedro Sánchez era "el momento de actuar" para frenar la propagación del virus.

"Ya dije que no me iba a temblar el pulso para tomar medidas y no era una frase hecha. Las características de este virus hace que tengamos que tomar medidas más contundentes", en relación a esa nueva orden que entrará en vigor mañana.

📢 @LopezMirasF "He ordenado el cese de todas aquellas actividades que no sean esenciales para la subsistencia y el abastecimiento de la población"#RegióndeMurcia#Coronavirus — Gobierno regional (@regiondemurcia) March 22, 2020

Sin embargo, poco después de firmar y enviar el decreto para el cese de todas las actividades no esenciales, Moncloa ha desautorizado su actuación.

"Una orden de estas características sólo puede darla la autoridad competente, en este caso el ministro de Sanidad, como autoridad delegada en virtud de la declaración del Estado de alarma", ha señalado el Gobierno central en un comunicado.