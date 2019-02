Mujeres afines a Vox convocan una manifestación el 10-M contra el feminismo "hater"

Una asociación de mujeres afín a Vox ha convocado una manifestación contra el feminismo "rancio y supremacista" el próximo 10 de marzo. Se trata de Woman of the World, una plataforma creada por Profesionales por la Ética y presidida por Leonor Tamayo, fiel promotora de la maternidad y de la familia numerosa en España.

Con el lema En femenino sí y en masculino, las organizadoras llaman a salir a la calle dos días después de la huelga feminista que tendrá lugar el próximo 8 de marzo. Reivindican "la feminidad, la maternidad y la complementariedad" frente a lo que consideran una "apropiación indebida del concepto de mujer" por parte del feminismo radical. Además, acusan al "feminismo hater" de divulgar "ocho mentiras".

"Durante los últimos años hemos padecido una apropiación indebida del concepto de mujer y todo lo asociado con ella por parte de una corriente impulsada por lobbies feministas radicales, algunos medios de comunicación y partidos políticos", consideran desde Woman of the World.

Según la plataforma lanzada por Profesionales por la Ética, a quienes también se relaciona con otras asociaciones como HazteOír, los "nuevos postulados del feminismo" responden a un modelo de mujer y sociedad "que sólo algunos comparten". "El enfrentamiento mujer contra varón es el fundamento dialéctico para la supuesta promoción de la mujer", denuncian.

"Feminismo y machismo son términos que hoy implican el desprecio al sexo contrario, la lucha y la confrontación. Y en paralelo, se ha ido arrinconando hasta hacerla inexistente, una visión de la mujer diferente pero complementaria al hombre, igual que él ante la ley pero dotada de una naturaleza distinta y con necesidades también distintas", consideran las mujeres Woman of the World.

Las organizadoras creen que actualmente "se arrincona la maternidad", por lo que quieren salir a la calle a "manifestar una verdad políticamente incorrecta" y -aprovechando el tirón de la multitudinaria manifestación que se espera para el 8M-, lo hacen el domingo siguiente porque "el domingo es un día especialmente vinculado a la familia".

Reuniones con grupos parlamentarios

Convocamos a esta manifestación vinculada al 8 de marzo, dicen, con un espíritu, objetivos y puesta en escena muy diferentes a los que han acompañado en los últimos años a las celebraciones del Día de la Mujer. "Es importante dar este primer paso, reclamar los primeros voluntarios para esta gran batalla que se juega no sólo en las calles sino también en la mente de los ciudadanos, especialmente en los jóvenes y en los niños", advierten.

La asociación se ha reunido con partidos políticos como Vox, PP y Ciudadanos para presentarles sus propuestas políticas e invitar a la manifestación a diversas dirigentes, entre ellas, a la candidata a la alcaldía de Madrid de la formación naranja, Begoña Villacís. "Esperamos que acepte nuestra invitación y se sume a reivindicar", señalan en su web.

Sin embargo, solovarios líderes de Vox han impulsado la iniciativa a través de sus redes sociales. Es el caso de Iván Espinosa de los Monteros o Alicia V. Rubio.

Ay... a más de una hembrista hipersubvencionada le va a dar un ataque cardíaco https://t.co/JuixpIOlBg — Iván (@ivanedlm) 20 de febrero de 2019

8M 8Mentiras. Nos han quitado el día a las mujeres trabajadoras para convertirlo en el día del odio al hombre. https://t.co/cd8AvrZkb1 — Alicia V. Rubio (@NoALaIdDeGenero) 19 de febrero de 2019

La presidenta de la asociación que convoca este "8-M diferente" se define en su web como "esposa y madre de 10 hijos: eso es lo que verdaderamente me define y me hace ser como soy. No entiendo lo femenino sin lo masculino ni la plena realización de la mujer rechazando su esencia y negando la maternidad".