Una mayoría de mujeres retrasó su maternidad por falta de pareja estable más que por razones económicas

Una mayoría de mujeres de 30 años en adelante con hijos reconoce que el motivo por el que retrasó su maternidad respecto del momento que consideraba ideal fue la falta de una relación sentimental estable, según la Encuesta de Fecundidad de 2018 elaborada por el INE.

Las razones económicas, laborales o de conciliación de la vida familiar también influyen en la demora, pero un porcentaje mayoritario de españolas con hijos apunta que pospuso ser madre por no tener una pareja consolidada.

En España, el 83,4% de las mujeres de 30 a 34 años con hijos y el 67,2% de las de 35 a 39 años atrasaron el nacimiento de su primer hijo entre dos y cinco años.

Un 23,9% de las que tienen de 30 a 34 años alega que el retraso de su maternidad se debió a la ausencia de una relación estable. Un 22,9% señala que dilataron ser madres por razones laborales o de conciliación de la vida familiar y laboral. El 17% lo hizo porque aún no estaba preparada, mientras que el 15,1% señala motivos de salud. Un 11% apunta a motivos económicos.

En la franja de edades de 35 a 39 años sucede prácticamente lo mismo, salvo porque las razones económicas pesaron más para una leve mayoría que las relacionadas con la salud a la hora de retrasar el tener un hijo con respecto a lo que consideraban idóneo.

En concreto, un 24,6% de este grupo alude a la falta de estabilidad en pareja. Un 23,5% a motivos laborales o de conciliación; un 15% a que no estaba preparada para ello; un 12,9% por causas económicas y, en último lugar, un 12,6% a la salud.

En el caso de las mujeres de 40 a 45 años que retrasaron el nacimiento de su primer hijo respecto de lo que consideraban ideal, el no tener una relación sentimental estable fue el motivo para el 26,8% de mujeres. Un 22,9% alega razones laborales o de conciliación. Estos porcentajes se sitúan en el 25% y 21,1%, respectivamente, en las españolas de 45 años en adelante.

Intención de tener más

Por contra, el principal motivo al que aluden las mujeres de 30 años en adelante cae a la cuarta posición en el caso de las madres menores de 30 años. Estas apuntan a que retrasaron el nacimiento de su primer bebé por razones de salud (26,3%) y, en segundo lugar, porque no estaban preparadas (20,3%). El 17,9% señalan la falta de relación estable, mientras que solo un 13,3% aluden a motivos económicos.

De acuerdo a la investigación del INE, la suma de las razones laborales, de conciliación de la vida familiar y laboral y las económicas superan el 30% en las mujeres de todas las edades y llegan a sobrepasar el 36% para las de 35 a 39 años y para las de 45 años y más.

Con respecto a la intención de tener más hijos, el 41,8% de las mujeres de 34 o menos años con hijos piensa volver a ser madre en los tres próximos años. España tiene 2,5 millones de mujeres de entre 18 y 55 años que no han tenido más hijos por razones económicas o de conciliación, pero que desearían haberlos tenido.

Las razones económicas, laborales o de conciliación de la vida familiar y laboral son los principales motivos para no tener más hijos entre las menores de 30 años. Y son la segunda razón aducida por las que tienen entre 30 y 39 años, ya que la primera es que tienen el número de hijos que querían tener.

Mujeres sin hijos: conciliación

El 62,1% de las mujeres sin hijos de entre 30 y 34 años y el 57,5% de entre 35 y 39 años tiene intención de tenerlos en los tres próximos años, según la encuesta del INE.

En el caso de las mujeres de 30 a 34 años que no tienen hijos y tampoco tienen la intención de tenerlos en un futuro próximo, un 28,1% apunta a razones económicas, laborales o de conciliación de la vida familiar y laboral, mientras que un 26,5% alega al hecho de no tener pareja o no ser ésta la adecuada o su pareja no quiere. El 18,3% no quiere ser madre.

Un 22,8% de las mujeres de 35 a 39 años sin hijos que no tienen intención de tenerlos lo hace porque no quiere ser madre. El 21,4% por razones económicas o laborales y el 20% porque no tiene pareja o la que tiene, no quiere o considera que no es la pareja adecuada para formar una familia.

Radiografía de los hombres

El estudio no se elaboraba desde 1999. En la encuesta de 2018 se contempló también la situación de los hombres. Si el 88,1% de todas las mujeres de entre 18 y 30 años aún no ha tenido hijos, en el caso de loshombres, el 95,1% de los varones menores de 30 años aún no ha sido padre.

El porcentaje de hombres que tienen solo un hijo se sitúa en torno al 20%, tanto para los de 30 a 34 años como para los de 40 años y más, y alcanza su máximo (24,4%) para los de 35 a 39 años.

Como ocurre con las mujeres, la mayoría de los hombres menores de 40 años tienen un hijo o ninguno. Por su parte, el número de hombres que tienen dos y más hijos aumenta con la edad, situándose en el 54,3% en los hombres de 45 y más años.