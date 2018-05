El PSOE lanza una arriesgada moción de censura que desagrada a Cs y enroca a Rajoy

La fragmentación política del Congreso y la fragilidad de las mayorías ha llegado al cénit de esta legislatura. La sentencia de la primera parte de la Gürtel que ha condenado civilmente al Partido Popular unida a la crisis institucional provocada por la situación en Cataluña y la parálisis legislativa han tensado la cuerda hasta el punto de que todas las fuerzas de la oposición han manifestado que el tiempo de Mariano Rajoy se ha acabado. El quid está en saber cómo se finiquita el Gobierno del PP.

El primer partido en enseñar las cartas ha sido el PSOE que ayer por la tarde ya filtró que iba a presentar una moción de censura para desalojar a los conservadores del Gobierno. Y no dio más detalles para esperar, en teoría, a la reunión del Comité Ejecutivo Federal de hoy. No debía ser esa la razón porque la iniciativa se ha registrado en el Congreso antes de escuchar a los dirigentes socialistas. La decisión la ha tomado Pedro Sánchez con su equipo más próximo y no ha esperado a que los órganos del partido lo ratifiquen. Otro desaire del secretario general a muchos de quienes teóricamente comparten partido con él y que ha generado críticas internas.

Entre tanto, y dado que el PSOE ha tardado varias horas entre la filtración de la moción de censura y su explicación, Cs ha enseñado sus cartas. Comparte el diagnóstico de los socialistas: el tiempo del PP ha terminado y es la hora de las urnas. Pero no comparte más. Al menos, de momento.

El partido de Albert Rivera solo aceptaría una moción de censura instrumental para disolver el Congreso de forma inmediata y convocar a los españoles a las urnas. Los liberales establecen una hoja de ruta que comienza con la petición de convocatoria de elecciones a Rajoy, a pesar de que la Constitución no lo permite al estar ya registrada la moción de censura en el Congreso, y solo en el caso de que el todavía presidente no disuelva las Cortes, impulsar una moción de censura instrumental para convocar elecciones de forma inmediata. Es aquí, en los tiempos, donde choca con las intenciones del PSOE.

Porque Pedro Sánchez ha sido el primero en dar el golpe y situarse, por primera vez en meses, en el epicentro de la política... pero ha sido el último en explicarse y, por lo tanto, ha perdido parte de la fuerza de su mensaje . El secretario general de los socialistas quiere desalojar a Rajoy pero también trasladarse a La Moncloa para, en sus palabras, "dar estabilidad al país". Esto le situaría como presidente del Gobierno con el único respaldo de su exiguo grupo parlamentario y la necesidad de buscar apoyos peligrosos. Si lo hace hacia la derecha, algo más que improbable por las reticencias de los de Rivera, tendría que encontrarse con Cs a quien le está disputando el centro y si lo hace hacia la izquierda se topa con el abrazo del oso de Podemos y sus mareas y a los nacionalistas, incluidos los secesionistas catalanes. Débil y oscuro panorama para ocupar la Moncloa con cualquier expectativa de estabilidad. Por ahora, ya le han dado el sí Podemos y Nueva Canaria -que apoyó a Rajoy en el presupuesto-, y los nacionalistas se muestran favorables a analizarlo pero con sus habituales vetos y presiones.

En una mañana de estrategia política y gabinetes en llamas, el PP ha tenido que salir. Y no solo en Génova, también Rajoy ha tenido que ceder y romper su habitual silencio. Primero Maíllo, que ha repetido el mantra lanzado por Rafael Hernando: la oposición sobreactúa. El PP mantiene su enroque y deja poco atisbo de crítica más allá de las palabras de Andrea Levy en Facebook, luego ratificadas por Rajoy a instancia de la prensa en Moncloa.

El presidente ha tenido que salir tras el Consejo de Ministros. Rajoy, tan poco acostumbrado a dar ningún tipo de explicación en público ni en privado, se ha visto atropellado por los acontecimientos. La corrupción condenada de su partido le coloca, por primera vez, en una situación incómoda. Y su respuesta no han sido las explicaciones, se agarra de nuevo al voto particular de la sentencia y a que esta no es firme. Rajoy ha optado por atacar a Sánchez y aferrarse al puesto. Ni un signo de dimisión. Ni una concesión a la postura casi unánime de la oposición de que abandone la Presidencia.

A partir de aquí, con las maquinarias de los partidos lanzados a desgastar a sus rivales en un todos contra todos sin tregua, el futuro es incierto. Primero para Mariano Rajoy que en 48 horas ha pasado de contar con el apoyo de la mayoría de la Cámara para tramitar los Presupuestos, sentencia de la Audiencia Nacional mediante, a estar en el alero. Después para un Pedro Sánchez que por una vez ha acertado en el diagnóstico y la herramienta pero no en las formas ni los socios. Y, por último, para un Cs que se debate entre ser la muleta por acción u omisión del presidente del partido condenado por corrupción u opta por el razonable desgaste a Sánchez acusándole de apoyarse en los secesionistas aunque esto suponga perpetuar a Rajoy de forma artificial en el poder. La política de partido y estrategias ha comenzado. La de Estado, una vez más, tendrá que esperar.