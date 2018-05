El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, deberá darse prisa si quiere contar con los votos de los independentistas y de los nacionalistas vascos del PNV para conseguir que prospere la moción de censura contra Mariano Rajoy convocada para este jueves y viernes en el Congreso. Necesita al menos el respaldo de 176 diputados.

Los portavoces de los dos partidos independentistas catalanes en la Cámara Baja (ERC y PDeCAT), han lamentado que el líder socialista ni siquiera les haya llamado para trasladarles su voluntad de presentar la iniciativa contra el presidente del Gobierno. Sánchez sólo tiene asegurados por ahora los apoyos de los diputados de Unidos Podemos y Compromís. La formación de Pablo Iglesias consultará a las bases su posición y el líder de Podemos ha mostrado su malestar porque Sánchez no haya hablado con él desde el jueves pasado.

"Parece como si el Partido Socialista quisiera que Esquerra Republicana votara en contra", ha dicho el portavoz republicano, Joan Tardà. "Cuando hayan concluido alguna cosa, ya se pondrá en contacto con Esquerra y entonces decidiremos", ha añadido. En ERC dicen estar "un tanto sorprendidos por la poca talla e incluso la mala educación del señor Sánchez, que incluso saca pecho al decir que vale la pena y es rentable menospreciar al independentismo catalán".

"Cuando se aclaren, quedan pocas horas, ya llamarán", ha advertido Tardà. Aunque mantienen su predisposición a votar favorablemente la moción será la ejecutiva republicana la que decidirá el sentido del voto de sus diputados, por lo que se abre la posibilidad de fijar condicionantes. Antes de adoptar la decisión definitiva habrá consultas con sus principales líderes, Oriol Junqueras y Marta Rovira.

PDeCAT

Por su parte, Carles Campuzano, el portavoz del PDeCAT -partido del expresidente Carles Puigdemont-, ha pedido al PSOE que decida "si esta moción es un simple postureo o de verdad pretende echar al presidente Rajoy e iniciar un nuevo ciclo político en España". "Estábamos dispuestos a hablar con Pedro Sánchez y con el PSOE. Y hemos dicho que nuestros votos no eran compatibles con los de Ciudadanos", ha añadido.

"Veremos en las próximas horas si es otro 'fake' o sólo quiere marcar perfil propio para el Partido Socialista", ha rematado. "Tendremos tiempo de hablar de las condiciones cuando hablemos con el señor Sánchez", ha añadido. "En Cataluña el consenso para que no siga el señor Rajoy en el Gobierno es muy amplio y a eso somos muy sensibles", ha rematado. En todo caso, la posición final la decidirán en los órganos del PDeCAT, ha aclarado.

La portavoz socialista, Margarita Robles, ha señalado en rueda de prensa, que iniciarán una ronda de contactos con los grupos parlamentarios de cara a la sesión del jueves. "Entendimos que era la presidenta (Ana Pastor), la que debía fijar la fecha y, a partir de entonces, comenzar las conversaciones pertinentes"; ha añadido. "Contactos de cortesía institucional", ha definido a estos encuentros. "Les vamos a dejar claro que el programa es el del Partido Socialista", ha dicho.

PNV

"Vamos a ver qué dice el candidato, porque hay muchas incógnitas. Dice que quiere arreglar unas cosillas. ¿Cuáles son? Habrá que ver con qué mayorías cuenta y con quién las quiere arreglar; qué ideas tiene sobre Euskadi; y qué ideas tiene para solucionar la solución tan compleja en Cataluña. Es una auténtica incógnita, así que ya veremos, ya tomaremos nuestra posición", ha señalado el portavoz del PNV, Aitor Esteban.

"Yo no les voy a pedir nada, que ellos expongan primero y luego ya hablaremos", ha dicho. "No nos han llamado si quiera. No sé si tienen mucho interés en tener nuestro voto o no, pero escucharemos", ha proseguido. El presidente del PNV, Andoni Ortúzar, avisó el domingo de que la iniciativa de Sánchez ha sido "precipitada" porque no la ha negociado con nadie.