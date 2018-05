Iglesias: un fracaso de la moción de censura situaría a Sánchez "fuera de la política"

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, asegura que si el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no gana la moción de censura presentada contra Mariano Rajoy, debería dar un paso a un lado. "Una moción fallida sería un fracaso estrepitoso para Pedro Sánchez. Esta no se ha planteado como una moción de la dignidad como la que planteamos el año pasado. En el escenario de que no gane la moción, no imagino mayor fracaso. Yo creo que él no contempla esa posibilidad; creo que le situaría fuera de la política", ha sostenido Iglesias.

El secretario general del partido morado, que brinda su "apoyo sin condiciones" a Sánchez, ha insistido en que el líder socialista deberá buscar necesariamente el apoyo de los nacionalistas y los independentistas si quiere gobernar. "Pedro Sánchez no ha buscado ninguna alianza, de momento. Pero en algún momento lo tendrá que hacer. Creo que tiene que elegir itinerarios. Va a tener que hablar con más gente que con nosotros", ha apuntado en una entrevista en La Cafetera de Radiocable, sólo un día después de ser refrendado por las bases en la consulta sobre el chalet.

"Si el PSOE quiere gobernar teniendo 84 diputados, va a tener que ponerse de acuerdo con muchas formaciones políticas. No sólo para ganar la moción, sino para gobernar. Eso implica hablar con nosotros, con ERC, con el PDeCAT o con Compromís. Yo no creo que pretenda gobernar en este país sin hablar con nadie", ha insistido Iglesias. "Eso lo puedes hacer cuando tienes mayoría absoluta. Cuando no la tienes, tienes que hablar con mucha gente que te va a plantear exigencias. Y las que han planteado hasta ahora, gustarán más o menos, pero no pueden sorprender a nadie", ha añadido.

Los independentistas catalanes no entregarán sus votos gratuitamente y ya han advertido al líder socialistas de que si quiere La Moncloa tendrá que hacer concesiones que, en ocasiones, escapan de sus competencias. El diputado de ERC, Gabriel Rufián, aseguró el sábado: "Si Pedro Sánchez quiere los votos de ERC para una moción de censura, que vaya a Estremera a pedirlos detrás de un cristal a su presidente". Desde el PDeCAT le pidieron que pida disculpas al nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torra, por calificarle de "racista y xenófobo".

Con Ciudadanos

En cualquier caso, Sánchez dejó claro que el suyo será un gobierno "del PSOE" en el que no habrá de Podemos o nacionalistas. En la reunión del Comité Federal de este lunes, donde se va a ratificar la moción, los barones buscarán que el candidato se comprometa de forma explícita a no aceptar "cesiones" en la aplicación del artículo 155 como le exigen los dirigentes catalanes.

Si no busca alianzas, dice Iglesias, "tiene otra opción -que yo sospecho que es la que quieren algunos dirigentes de su partido- que es entregarse a Ciudadanos otra vez para convocar elecciones". "Al final, el PSOE siempre amaga por la izquierda, pero va a la derecha", ha añadido.

"Preferiríamos un gobierno que durante casi dos años pudiera implementar un programa de regeneración y de rescate social. Pero si quiere ir con Ciudadanos, no nos vamos a oponer. Si quiere ir a elecciones, pues vamos a elecciones", ha aclarado. Según el líder de Podemos, ambos dirigentes no han hablado desde el pasado viernes, a pesar de que Iglesias intentó contactar con él.