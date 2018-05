Iglesias da por hecho el apoyo del PNV y pide a Sánchez un gobierno de coalición

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, está convencido de que la moción de censura del PSOE prosperará este viernes gracias a los votos de su partido, al de los independentistas catalanes (ERC, PDeCAT) y al de los nacionalistas vascos del PNV.

Por ello, el líder del partido moradoha reiterado su petición a Pedro Sánchez para que forme un gobierno de coalición si gana la moción, dada la dificultad que supondría gobernar sólo con los 84 diputados socialistas. Estos últimos no parecen estar por la labor de formar el tipo de ejecutivo que les reclama Iglesias. El secretario general de Podemos asegura haber hablado con dirigentes de "todos los partidos" y ha trasladado en declaraciones a los periodistas en el Congreso que su "sensación" es que la iniciativa del PSOE tiene visos de prosperar.

No ha querido, sin embargo, revelar si el líder del PNV, Andoni Ortuzar, le ha trasladado su postura definitiva, pero se ha mostrado convencido de que Sánchez contará el viernes con los 176 diputados necesarios que permitan "echar al PP del Gobierno". "Creo que el ambiente señala que van a votar a favor todos los que deberían votar a favor. Ojalá no me equivoque", ha expresado. Sobre una hipotética dimisión de Rajoyin extremis antes de la moción, Iglesias ha dicho que sería "jugada sucia" que dejaría clara "la desesperación del PP por aferrarse cual garrapatas al poder".

Gobierno de coalición

Sobre la posibilidad anunciada este martes para que el partido morado impulse una moción instrumental con Ciudadanos si la de Sánchez fracasa, el líder de Podemos ha señalado que "no tiene sentido ponernos a trabajar en serio sobre esa hipótesis hasta el viernes". Y así lo ha comentado con Albert Rivera. En ese caso, Podemos sólo entraría a negociar la convocatoria de unas elecciones.

Sobre las opciones que tiene Sánchez si triunfa su moción, Iglesias le advierte de la dificulta de gobernar sólo con 84 diputados. Por eso le reclama que sea "más ambicioso" y apueste por un "Gobierno estable, más plural", que incluya a más partidos. "Creo que un presidente responsable tiene que buscar un Gobierno que represente a algo más que a cinco millones de ciudadanos, debería ser un Gobierno que represente por lo menos a diez millones y tenga apoyos parlamentarios mas estables", ha insistido.

Sumando los escaños de Unidos Podemos llegan a 156 diputados, lo que les permitiría sacar adelante iniciativas parlamentarias centradas en tres ejes: la limpieza y regeneración en las instituciones; una agenda social que desbloquee las medidas vetadas por el Gobierno del PP; y diálogo para resolver la "cuestión territorial".