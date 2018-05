Iglesias reprocha a Sánchez su falta de programa y le pide que no se deje "humillar"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha criticado que el líder socialista Pedro Sánchez no haya presentado "un programa de Gobierno" y no haya hecho profundizado en la "cuestión territorial" durante el debate de la moción de censura celebrada este jueves en el Congreso y que desalojará a Mariano Rajoy de La Moncloa.

"La obligación de un candidato a la Presidencia es presentar un programa gobierno. Usted no puede decir en esta tribuna que su programa son los Presupuestos del PP. Una cosa es eso y otra es no ofrecer un horizonte a los españoles", ha recriminado Iglesias al candidato del PSOE , que ya cuenta con los apoyos parlamentarios necesarios para ser el próximo presidente del Gobierno. Entre ellos, los 67 de Unidos Podemos.

"Usted tiene que detallar las medidas de su Gobierno. Tiene que presentar un programa social. No basta con levantar los vetos del Gobierno en la Mesa del Congreso", ha criticado Iglesias. "Tiene que tener más dignidad, no puede permitir que los corruptos le humillen", ha dicho el líder de Podemos en referencia a la réplica de Rajoy.

En este sentido, ha vuelto a insistir en la dificultad que tendrá el secretario general del PSOE para gobernar con sólo 84 diputados en la Cámara Baja. Por eso, ha reiterado su oferta para conformar un Gobierno de coalición que permita un respaldo de al menos 156 diputados. "Esté a la altura de lo que tiene que ser un presidente en la España del fin del bipartidismo", le ha dicho.

El otro eje de la crítica de Iglesias ha girado en torno al discurso sobre la cuestión territorial. "No se puede conformar con ser el mal menor", ha señalado. "Le tiene que preocupar el discurso del señor Tardà (portavoz de ERC) porque ha sido un sí pero no, porque no confía en usted", ha advertido a continuación. "Tiene que aspirar a ser un presidente al que respeten los ciudadanos catalanes, vascos y el conjunto de los Españoles. (...) Tiene que hacer un discurso sobre eso, que es lo que ha faltado en su intervención de esta mañana", ha sentenciado.

En su turno de respuesta, Sánchez le ha pedido una gran "dosis de humildad y una fuerte dosis de realismo, sin pecar de ambición". El líder socialista ha asegurado que la hoja de ruta que ha propuesto tiene un final"; "ir a unas elecciones generales". También ha invitado a Iglesias a "llegar a acuerdos en el Techo de Gasto y en los Presupuestos de 2019". En este sentido, ha querido enviar "un mensaje de estabilidad y compromiso con Europa" y cree que podrá encontrarse con el partido morado "en las políticas de genero, medioambientales, climáticas, de regeneración, de reversión de la privatización de los servicios sanitarios".