El 'misterio' del informe sobre adoctrinamiento en libros de texto: "Lo estamos buscando"

El Ministerio de Educación de Íñigo Méndez de Vigo anunció en mayo del año pasado la puesta en marcha de un informe "detallado y urgente" sobre el posible adoctrinamiento en los libros de texto.

Era la respuesta a la denuncia del sindicato catalán de profesores Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari (AMES) que, tras revisar más de una decena de libros, elaboró un documento en el que advertía "planteamientos ideológicos partidistas y tendenciosos" en los libros de Ciencias Sociales de 5º y 6º de Primaria de las siete principales editoriales que se distribuían en Cataluña.

Las conclusiones de este sindicato fueron cuestionadas por otros sectores de la comunidad educativa catalana y el entonces Ejecutivo de Rajoy anunció que investigaría el supuesto adoctrinamiento, pero, 16 meses después, el famoso informe no ha visto la luz.

"Lo estamos buscando", insisten fuentes del Ministerio. Preguntada por la diputada de Ciudadanos en el Congreso, Marta Martín, la actual ministra de Educación, Isabel Celaá -que poco después de aterrizar en el cargo aseguró que los informes sobre adoctrinamiento del anterior Gobierno no estaban encima de la mesa, pero que los iban a buscar para poderlos analizar- ha dejado caer que el trabajo podría no estar hecho.

La ministra de Educación ha prometido que "tratará en serio" el tema del posible adoctrinamiento en los libros de texto y en las personas

Durante su comparecencia a petición propia en la Comisión de Educación celebrada este martes en la Cámara Baja, Celaá ha respondido a Martín que "si no le dieron el informe en dieciséis meses [en la etapa Méndez de Vigo], igual el trabajo no está hecho o está hecho de una manera...".

No obstante, la ministra ha prometido que el Gobierno de Sánchez va a hablar del adoctrinamiento en los libros de texto y en las personas, un tema que, según ha asegurado, "tratarán en serio". Sin embargo, fuentes consultadas por este diario explican que existe un informe al respecto elaborado por la Alta Inspección de Educación y que este determinaría la existencia de adoctrinamiento en libros.

Aunque el Ejecutivo actual aún no se ha manifestado sobre las medidas que tomará al respecto y se mantiene firme en que "lo están buscando", sí ha avanzado que revisarán los libros de texto que se utilizan en los colegios españoles para determinar si sus contenidos abordan la perspectiva de género o tienen sesgos machistas, no representando de forma proporcionada a las mujeres con respecto a los hombres o no empleando un lenguaje inclusivo, tal y como recogió el diario 'El Mundo'.

Enfoque "estatal"

"Es bueno que se haga una revisión de los libros de texto en clave de género, pero también me gustaría que se hicieran estas revisiones en clave estatal. Los libros de texto no solamente deben tener un enfoque de género, sino también de Estado", apunta la portavoz de Educación de Ciudadanos, Marta Martín.

En el otro extremo, un informe reciente del Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo en Cataluña, concluye que no hay un problema de adoctrinamiento en las escuelas catalanas por razones políticas, pero sí "situaciones a corregir" en el "trato de la situación política por parte de los centros".

Con el título de 'El pluralismo en las escuelas en Catalunya como garantía del no adoctrinamiento' alerta de la que la judicialización del profesorado por el trato dado a los acontecimientos políticos en los últimos meses "afecta a la garantía del derecho a la educación de los alumnos" y que el verdadero problema de la educación en Cataluña es la "falta de igualdad de oportunidades".

El texto aborda la controversia política a partir de las quejas recibidas por el Síndic y el Ministerio de Educación a raíz del 1-O, pero también hace un análisis de los contenidos de los libros de texto que usan los alumnos en las escuelas, a raíz de un informe de una entidad en la que se denunciaba la existencia de adoctrinamiento en el material.

El citado informe identifica una veintena de actuaciones irregulares o que constituyen malas praxis, por lo que "se deberían revisar", pero en ningún caso extrapoladas al conjunto del sistema educativo. Mientras tanto, el paradero del informe sobre adoctrinamiento en los libros de texto del Ministerio de Educación continúa siendo un misterio.