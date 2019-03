Mireia Boya deja la dirección de la CUP por la "agresión psicológica" de un compañero

Mireia Boya abandona su puesto en el secretariado nacional de la CUP tras ser víctima de una"agresión psicológica continuada" de un compañero de partido, según ha asegurado en su cuenta de Twitter. Ha dicho que dimite para "coger aire y fuerzas", y "recordando la importancia de cuidarnos y esa máxima feminista que proclama que lo personal es político" Y ha añadido: "Nos volveremos a ver en las calles, en las plazas, en todas partes”.

Boya ha señalado que los hechos se remontan a su tiempo como diputada en el Parlament. Es entonces cuando sufrió este episodio, que le ha supuesto una "gestión emocional complicada aún abierta".

He deixat el Secretariat Nacional de la CUP, per cuidar-me i volent explicar-me. Us ho dec. Ens tornarem a veure als carrers, a les places, arreu. Abraçades. pic.twitter.com/PLM0G1rJTo — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 29 de marzo de 2019

"Todo lo que pasó durante esos tiempos difíciles y complejos, donde la prioridad era el referéndum, y todo lo que ha venido asociado a la represión del Estado, me ha comportado graves problemas de salud que he escondido bajo una coraza que me fabriqué a medida", ha reconocido.

Su dimisión se produce tras coincidir otra vez con esa persona, al que no nombra, "con el recuerdo de esos comportamientos agresivos y de roles de poder".

"He visto con tristeza como las organizaciones tendemos a dar la vuelta a nuestras prioridades, a olvidarlas y a hacer periférico lo que realmente importa y no paramos de repetir: las personas y los cuidados, en el centro", ha reflexionado.

"No es un adiós"

Al final del comunicado, Boya deja la puerta abierta a su regreso -"No es un adiós, sino un hasta pronto"- y lanza un mensaje a su formación: "Lo que tenemos en los pueblos es la joya de esta organización y lo tenemos que cuidar entre todas. Nos espera una campaña electoral decisiva para hacer crecer la unidad popular y consolidar las políticas transoformadoras de nuestras candidaturas".