Sin formación específica y sin mascarillas: el riesgo de ser MIR en tiempos de COVID-19

Los médicos españoles reclaman material para protegerse contra la infección del coronavirus. "Como esto siga así, los profesionales sanitarios vamos a caer como chinches". Habla un residente desde un conocido hospital público de la Comunidad de Madrid. Prefiere mantenerse en el anonimato. Su especialidad es Pedriatría.

Según el joven, los MIR que están enfrentándose al coronavirus tienen la sensación de estar luchando contra una situación que nadie tiene clara. Ni siquiera sus superiores. En muchos casos, además, se encuentran sin formación específica, sin mascarillas, sin guantes y sin geles hidroalcohólicos.

Los suministros, la mayoría fabricados en el gigante asiático, se están agotando. "Estamos asustados. Creo que no hay un modus operandi único y concreto ante esta crisis. Es normal porque nunca había pasado, pero la situación es crítica", señala.

Los pocos trabajos que hay sobre el Covid-19, explica, están elaborados por investigadores en China y señalan que los niños se contagian menos que los adultos. "Si lo hacen, por lo general no están desarrollando síntomas graves. Pero sí pueden propagarlo", advierte.

Alto riesgo de contagio de los médicos

Es probable que el personal sanitario se contagie, continúa, sobre todo si no hay materiales, y hay riesgo de que nos vayamos quedando sin facultativos. "Algunos porque van a enfermar y se van a encontrar mal y, otros, porque no pueden asistir a los pacientes estando contagiados aunque sus síntomas sean leves", dice.

Por otro lado, el joven destaca que las Urgencias están menos saturadas de niños. "Muchas veces las familias vienen a la consulta por temas banales, pero como ahora no quieren estar expuestos al contagio, se quedan en casa", apunta. "El problema son los adultos", insiste. Tanto a él como sus colegas les han suspendido las vacaciones y libranzas que tuviesen fijadas para las próximas semanas.

No puede ser que dos turnos distintos de residentes rotemos en cuatro literas con las mismas sábanas", denuncia un MIR

En el Hospital Universitario Gregorio Marañón ocurre más de lo mismo. Alberto Cabañas, residente y con la especialidad en Medicina de Familia, cuenta que, dependiendo del día, hay mascarillas o no. "Estamos viendo con mascarillas a los celadores y está muy bien. Pero nosotros tenemos contacto directo con los pacientes media hora y también las tenemos que llevar", señala.

Además, Cabañas explica que hacen turnos en las guardias para poder descansar y que los MIR comparten las mismas sábanas en las salas de descanso. "No puede ser que dos turnos distintos de residentes rotemos en cuatro literas con las mismas sábanas", afirma.

"Sin instrucciones claras y adaptadas"

"¿Cuál es el protocolo concreto si llega un paciente con fiebre y tos?", se pregunta el joven. "Creo que hay una desinformación absoluta en el sentido de que los protocolos del Ministerio de Sanidad son muy generales", apunta.

"Se hacen así para que luego cada comunidad los adapte a su situación específica. Pero es que en Madrid o País Vasco ya son áreas con evidencia de transmisión comunitaria y no se sabe qué instrucciones hay que seguir exactamente", considera. Otro problema con el que se están encontrando la escasez deequipos de protección individual, los llamados EPI, para atender a los pacientes con síntomas respiratorios.

Hay muchos problemas por las mascarillas", cuenta otra MIR. Es su primer año de residencia. "¡Vaya estreno!", bromea

En el Hospital Puerta de Hierro tampoco tienen mascarillas ni EPI para todos. Mucho menos se las pueden cambiar cada ocho horas como está estipulado. "Hay gente que se las lleva, de repente algunas enfermeras las quieren solo para ellas porque dicen que tienen un contacto más estrecho con el paciente. Hay muchos problemas por las mascarillas", cuenta otra MIR. Es su primer año de residencia. "¡Vaya estreno!", bromea.

"Urgencias es un caos. Ahora están tratando de contener a la gente, pero hay un aluvión de personas que siguen viniendo por todo tipo banalidades", indica. "Si la gente no se queda en su casa estas semanas y se sigue propagando el coronavirus, los hospitales no van a tener suficientes camas para atender a todos los enfermos. Aparte de que nos estamos poniendo malos nosotros", explica.

Formación específica sobre el Covid-19

Lasecretaria técnica para el personal en formación de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Sheila Justo, reconoce a Vozpópuli que ni los MIR ni los profesionales que llevan más años están preparados para una situación así. "Se trata de una situación excepcional para todos", dice.

No obstante, la médico explica que lo importante es que los residentes tengan la formación específica sobre el Covid-19 que reclaman. "Muchos se han quejado de no haberla recibido en sus centros, pero se están tratando de reactivar", asegura. También insiste en la importancia de que los protocolos sean "claros y únicos" con "las actualizaciones y los gráficos" que se requieran. "No pueden estar perdiendo tiempo en releer y releer para encontrar los datos", sentencia.

Justo también reclama en nombre todos mascarillas y EPI. "Si los profesionales enferman, todos acabaremos desprotegidos", advierte. "Desde la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad dijeron que el abastecimiento llegaba hoy, pero aún estamos a la espera en muchos sitios", afirma. "Si el profesional no está protegido, no puede ver a pacientes. No podemos dejar de contar con los sanitarios", concluye.