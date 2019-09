Iceta da por hecho el escenario electoral: "Me temo que sí" habrá nuevos comicios

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado que los socialistas no quieren una repetición electoral en España, pero al ser preguntado por si cree que habrá que volver a las urnas el 10 de noviembre ha respondido: "Me temo que sí".

"Me temo que sí, porque no parece que haya aproximación suficiente. Pero del mismo modo que digo que este es mi temor, digo: no las quiero y hay que agotar hasta el último momento para que llegue el acuerdo. Los políticos tenemos la obligación de jugar con las cartas que reparten los ciudadanos, y los ciudadanos ya votaron", ha expuesto en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Para el líder de los socialistas catalanes, a diferencia de julio, "ahora no se dan las condiciones para un Gobierno de coalición" entre PSOE y Unidas Podemos, pues el clima de confianza entre ambos se ha maltrecho.

"No vayamos al matrimonio, hagamos un compromiso y a ver si funciona repetición electoralona", ha ilustrado.

La última propuesta de Sánchez

Iceta ha defendido que la propuesta con 300 puntos que ha presentado esta semana el PSOE debería ser suficientemente atractivo para que un partido de izquierdas como Unidas Podemos permita la investidura de Pedro Sánchez.

De lo contrario, ha avisado, el líder de los morados, Pablo Iglesias, "se tendrá que hacer responsable" de lo que pueda suceder si hay una repetición electoral.

En contraposición, el primer secretario del PSC ha aplaudido la "actitud positiva" de ERC, que ha dicho que no va a bloquear la formación de un Gobierno progresista.

Tras destacar que fueron los republicanos "quienes hicieron caer al Gobierno" al no permitir que se tramitaran los presupuestos, ha apostillado que la actitud actual parece "una revisión retrospectiva de cosas que han hecho" en el pasado.