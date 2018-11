Cinco ministros en el punto de mira: Casado ignora a Vox y apunta al Gobierno de Sánchez

Pablo Casado desvía el tiro de Vox y apunta ahora al gobierno de Pedro Sánchez. El líder del PP ha exigido, en un acto en Almería, la renuncia inmediata de Josep Borrell, tras conocerse la multa impuesta por le CNMV por el uso de 'información privilegiada' cuando era consejero de Abengoa. "No puede seguir un minuto más, es indigno de ocupar este puesto", ha señalado el dirigente de los populares, luego de exigir su comparecencia en la Cámara para dar explicaciones sobre este turbio episodio.

El PP evita hacerle la 'campaña gratis' a Vox. El partido de Santiago Abascal se ha convertido en el protagonista indirecto del esprint final de las autonómicas andaluzas. Durante el debate de RTVE de este lunes, se erigió en el convidado de piedra de la sesión. Todos los candidatos hablaban o los esquivaban. Pero estuvo muy presente.

En la dirección nacional del PP han dicho basta. Se acabaron las referencias permanentes a una formación que les arrebata votos en forma creciente. Ya no hay deserciones populares hacia Ciudadanos. Ahora, las que hay, se encaminan hacia Vox, de acuerdo con los estudios demoscópicos. El candidato Juan Manuel Moreno, sí afirmó que "Vox es una amenaza para el cambio", sin ir más allá. Es decir, que el 'voto útil' es el del PP y el partido de Abascal es un estorbo, un impedimento para echar al PSOE. Su rival directo, Juan Marín, de Ciudadanos, también se suma a esta línea: "No hablo de partidos extraparlamentarios, que lo hagan otros si quieren".

Casado le ha dado un vuelco a su campaña y ha reorientado sus mensajes. El Gobierno socialista ha sido el objeto de sus críticas en estas últimas horas. Josep Borrell, a quien valoran su actitud frente al secesionismo catalán, le reprochan ahora su movimiento accionarial en Abengoa. No es el único caso. Dolores Delgado, la ministra de Justicia, también está en el foco de Casado, que reclama insistentemente su renuncia luego de aparecer en las cintas del comisario Villarejo. Otros ministros aparecen ahora en las referencias críticas de los candidatos del PP.

Isabel Celáa, Nadia Calviño y Pedro Duque, por ejemplo, son señalados con insistencia por disponer de sociedades patrimoniales para reducir sus compromisos con Hacienda. "Ocultan sus casas, tienen empresas tapadera, no cumplen con el código ético de su partido y no responden al listón ético que había diseñado Pedro Sánchez cuando no era presidente del Gobierno", señalan desde el PP.

"Hay que hablar de Susana"

El fin de semana ha sido para Vox, el quinto partido en discordia, que está realizando una campaña electoral muy modesta, con resultados espectaculares. Los sondeos le otorgan 2-4 diputados pese a que su cabeza de cartel, el juez Serrano, apenas es conocido. En el PP preocupa esta escalada de Vox en las encuestas, y han decidido evitar el hacerles 'el caldo gordo', como señala un dirigente de la formación conservadora.

"Hay que hablar de Susana y del desastre del Gobierno socialista", señalan estas fuentes. Casado, por ejemplo, dedicó el martes no sólo a la figura del ministro Borrell, sino que insistió en el ridículo de nuestra diplomacia en el caso Gibraltar, en profundizar en su proyecto de descentralización de competencias a las autonomías, y en reprocharle a Grande Marlaska sus pactos para entregarle la competencia de prisiones al gobierno vasco.

El equipo de Casado es consciente de que no logrará acercarse a los 33 escaños que consiguió Moreno Bonilla en las anteriores elecciones. Quizás supere los 25. Un magro resultado que tan sólo queda compensado por el hecho de que Ciudadanos no logrará consumar el pretendido 'sorpasso'. El resultado de Vox es una incógnita. "Puede ser el sorpresón de la noche del 2-D", señalan los analistas. En cualquier caso, parece que el bloque del centroderecha no logrará reunir los escaños suficientes como para formar Gobierno. "Otra cosa es que lo consiga la propia Susana, que deberá dejarse el alma para convencer a Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía (Podemos), para que se una a su carro", dice un candidato del PP.