Desde que el Tribunal Supremo hiciese pública la sentencia condenatoria a los líderes del procés, la política ha impregnado cada rincón de las universidades públicas catalanas.

Las declaraciones institucionales contra el fallo de los magistrados y las barricadas por parte de grupos independentistas se han convertido en la lección de cada día, pero el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, no ve "gran desviación". Y la CRUE, organización que las agrupa a nivel nacional, prefiere no mojarse.

Lejos de velar por la "neutralidad" en las aulas, los rectores de los centros catalanes enviaron correos electrónicos a los profesores la semana instándoles a suspender las actividades académicas evaluables como exámenes, prácticas, seminarios y otras tareas de carácter obligatorio para "garantizar el libre ejercicio del derecho de protesta" de los estudiantes.

Grupos de alumnos independentistas y CDR con pasamontañas para cubrirse la cara llevan semanas impidiendo que el resto asista a clase. Hacen huelga indefinida, pero quieren que no repercuta en sus notas

Paralelamente, grupos de alumnos independentistas y CDR con pasamontañas para cubrirse la cara llevan semanas montando barricadas e impidiendo al resto de estudiantes asistir a clase con normalidad en numerosas facultades. Además, tratan de alterar las evaluaciones. Hacen huelga indefinida, pero quieren que la huelga no repercuta en sus notas.

Los rectores de los campus públicos catalanes se pronunciaron en contra la sentencia del 'procés' y después llegó el turno de los claustros. La Universidad de Barcelona (UB), la Universidad de Lleida (UdL) y la Universidad Autónoma (UAB), la Universidad Politécnica de Cataluña, la Universidad Rovira i Virgili y la Universidad de Gerona han secundado manifiestos que, con mínimos matices, defienden el derecho de autodeterminación de Cataluña y piden la libertad de los políticos condenados por el Supremo.

El líder de S'ha Acabat!, agredido

Este martes, Josep Lago, la cara visible de S'ha Acabat!, la única asociación estudiantil constitucionalista de Cataluña, ha sido agredido por jóvenes independentistas. Por otro lado, los colectivos Foro de Profesores y Universitaris per la Convivència han elaborado conjuntamente una carta abierta en la que más de 800 profesores expresan su firme rechazo a los textos suscritos por sus claustros y rectores.

¿Qué dice Duque sobre la iniciativa de los docentes? Se encoge de hombros: "No me meto porque opinar es libre". En declaraciones a los medios en Logroño, el titular de Universidades ha dicho que "cada uno opine lo que quiera" y que eso no se lo va a "quitar a nadie".

"Realmente no tengo jurisdicción sobre los rectores de las comunidades autónomas, pero hablo con ellos y les ofrezco cualquier tipo de ayuda", ha subrayado, para añadir que "en la mayor parte de los casos están tomando las decisiones acertadas".

"Todos hemos tenido esa edad"

Este martes, después de que la división de universidades del PSC se pronunciase a través de un comunicado sobre los altercados que se están viviendo en las instituciones públicas, Duque ha escrito un tuit en el que destaca que "la Constitución otorga a las universidades españolas plena autonomía en muchas áreas. Confiamos en los equipos rectorales en estos días: el derecho de manifestación de unos no puede interferir con el derecho de los demás a impartir y recibir clases".

Más tarde, de visita en La Rioja y ante las preguntas de los medios, el ministro de Universidades ha incidido en que "los dos derechos tienen que coexistir, y en el momento en que unos impiden que el derecho de los otros se pueda ejercer suponen acciones indebidas y atajarlas por los medios posibles".

Ayer lunes, él mismo justificaba que "todos hemos tenido esa edad y los estudiantes a veces se apuntan a cosas, a movilizaciones también. Los rectores entienden que hay que dar cierto margen. En las universidades de Madrid pasaba lo mismo, es normal".

El 'mutis' de la CRUE

Mientras tanto, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) continúa sin hacer algún tipo de declaración sobre la crisis institucional que atraviesan los centros públicos catalanes y que, a nivel estatal, forman parte de la organización. Tampoco sobre la carta firmada por más de 800 profesores contra los manifiestos nacionalistas.

Junto a la Secretaría General de Universidades y el Consejo Superior de Deportes (CSD), la CRUE ha firmado este martes un protocolo para fomentar el deporte. Sobre las barricadas y los manifiestos contra la sentencia por parte de rectores y claustros guarda silencio.

En las últimas semanas solo ha hecho declaraciones para respaldar que "es un procedimiento habitual de las universidades que, ante convocatorias de huelga de cualquier naturaleza, se tomen las medidas oportunas para salvaguardar los derechos de todos los estudiantes y profesores y se recomiende no realizar pruebas de evaluación; así como asegurar, en el ámbito de sus competencias, el libre desarrollo del resto de actividades académicas".