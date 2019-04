El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha tachado de "lamentable" la marcha de la exdiputada socialista Soraya Rodríguez a las listas de Ciudadanos para las elecciones europeas. "No entiendo que se pueda cambiar de ideas y de partido en menos de 30 días", ha subrayado.

Así ha valorado en una entrevista en TVE, la incorporación de Soraya Rodríguez a las listas de Ciudadanos, un mes después de que abandonara el PSOE por disconformidades con Ferraz en la crisis catalana.

"Creo que eso no es un buen punto para la política y su consideración por los ciudadanos. Sino fuera tan serio me recordaría la famosa frase de tengo unos principios y si no le gustan tengo otros", ha apuntado Planas. Este lunes en un acto en Madrid el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, anunció que Rodríguez concurrirá como 'número tres' en la lista 'naranja' a Estrasburgo.

Lema de campaña

Por otro lado, Planas ha defendido el lema de campaña que presentó este martes el PSOE frente a las críticas recibidas por parte de la oposición. "Me parece una buena campaña, la España que quieres desde un punto de vista progresista, de libertad, de futuro, de avance y de diseño y 'Haz que pase' me parece un buen lema", ha agregado.

El PP difundió un vídeo en sus redes sociales ironizando con el lema del PSOE, 'Haz que pase', y en el que piden echar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de La Moncloa.

Sobre la airada respuesta de PP y Ciudadanos, Planas ha asegurado que el lema de la campaña tenía dos objetivos, el primero es "que nadie se quede en su casa el 28 de abril y vaya a votar" y el segundo es "crear una cierta polémica", algo que, entiende, "ha ocurrido".

Las 'cloacas' del Estado

En paralelo, Planas ha tachado de "extremadamente grave" la investigación judicial sobre el presunto espionaje al líder de Podemos, Pablo Iglesias, y ha defendido que el Gobierno "practica una tolerancia cero frente a estos hechos".

Además, ha reivindicado que el Ejecutivo "ha pasado página" de las cloacas del Estado y ha respaldado las palabras del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en las que niega que existan estos hechos en la actualidad.