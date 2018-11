La ministra Montero da largas a los socios del Gobierno que negocian los Presupuestos

El Gobierno insiste todavía en público en la presentación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, pero en privado no está moviendo un dedo. "Le dije esta mañana a la ministra (de Hacienda) Montero: 'oye, que hace 20 días te pedí reunirnos, y me ha respondido: sí, si, tenemos que vernos'... pero sin convicción. Me da la sensación que solo para salir del paso", reveló a Vozpópuli este jueves el portavoz de uno de los grupos parlamentarios que necesita Pedro Sánchez para aprobar las cuentas del Estado.

Otra portavoz señala a este periódico que, "por no haber, no está habiendo decisiones previas" entre Hacienda y los distintos ministerios, sobre la base del plan financiero enviado a Bruselas -duramente criticado por la Comisión Europea-, que justifique el posterior diálogo con Podemos, los independentistas del PDCat y ERC, Coalición canaria y EH-Bildu en el Congreso. Probablemente porque Sánchez ha interiorizado ya que ni su principal socio, Pablo Iglesias, ve clara su determinación:

Pablo Iglesias cree "probable" que haya elecciones generales "muy pronto" y reprocha a Pedro Sánchez que haga tantos viajes internacionales en vez de esforzarse más en sacar los #Presupuestos: "Primero hay que arreglar lo de casa" https://t.co/b4bnsN9wl3 — EuropaPress Congreso (@EPcongreso) 20 de noviembre de 2018

Una actitud que contrasta con la determinación que sí está teniendo La Moncloa en la mejora de sus relaciones con el PNV. El lunes, en Bilbao, se reunirá por vez primera en siete años la Comisión mixta de transferencias Gobierno Central-Gobierno Vasco, al objeto de ceder al País Vasco dos tramos de ferrocarril FEVE (Bilbao/Basauri y Alonsótegui/Baracaldo) y uno tramo de la autopista de peaje en la AP-1 entre Burgos y Armiñón.

Fuentes del Ministerio de Administraciones Públicas aclaran a este periódico que esa transferencia es obligada por una sentencia del Tribunal Constitucional cuyo cumplimiento frenó durante años el Ejecutivo de Mariano Rajoy; pero a nadie se le oculta que, con Presupuestos o sin ellos, sean las elecciones generales en marzo o en otoño de 2019, el voto de los nacionalistas vascos va a seguir siendo crucial para la futura investidura de Sánchez.

Los partidos que sostienen a Sánchez en La Moncloa ven división en el Ejecutivo y el PSOE entre partidarios de convocar elecciones generales ya, en marzo, y quienes prefieren aguantar a otoño

Ahora mismo, entre el resto de los socios cunde la sensación de que hay mucho "desconcierto" entre partidarios de adelantar las elecciones a marzo o dejarlas para otoño de 2019, "con lo cual, implícitamente te están diciendo que no están pensando en Presupuestos", hace notar uno de los consultados.

A excepción de la vicepresidenta, Carmen Calvo, y de José Luís Ábalos, que está en el núcleo duro de las decisiones pero como secretario de Organización del partido, no como ministro de Fomento, "aquí nadie sabe nada" y van dando palos de ciego. Todos están esperando a lo que ocurra en las elecciones andaluzas el próximo 2 de diciembre, porque, creen, es lo que decantará a Sánchez por una u otra opción.

En principio, el presidente del Gobierno sigue siendo partidario de aguantar a otoño de 2019, pero la tentación de convocar el marzo si el PP de Pablo Casado obtiene un pésimo resultado en la comunidad más grande de España -el temido sorpasso de Ciudadanos-, la presión de los barones socialistas para que convoque generales en marzo y pille a los populares con el paso cambiado va a ser muy fuerte.

El PSOE descarta el superdomingo

Un veterano diputado socialista que ha tenido responsabilidades en otros ejecutivos socialistas confesaba este jueves que "aguantar si, pero ¿para qué? ¿Tenemos proyecto?", se preguntaba de forma retórica. "Porque, si no, es mejor acabar con una agonía".

Una agonía que haría que el llamado gobierno bonito que Pedro Sánchez formó hace solo cinco meses llegara abrasado a esos comicios y con una derecha envalentonada si en las elecciones del 26 de mayo logra arrebatar al PSOE y a Podemos gobiernos autonómicos significativos (Castilla-La Mancha o Aragón) y alcaldías (Madrid, Zaragoza o Valencia).

Es precisamente el riesgo a esta profecía autocumplida la que, para muchos en el PSOE, hace "muy difícil, por no decir imposible" que el líder socialista decida jugárselo todo a una carta y una las elecciones generales a las europeas, autonómicas y municipales en el llamado superdomingo