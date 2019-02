Dos millones de electores españoles que viven en el extranjero tendrán que rogar el voto dos veces

Más de dos millones de españoles que viven en el exterior tendrán que volver a enfrentarse a numerosas trabas si quieren votar en las próximas elecciones. Además, no solo se verán empujados a participar en una yincana para poder recibir y entregar sus papeletas de cara a las europeas, autonómicas y municipales del próximo 26 de mayo, sino que también tendrán que rogar el voto si Pedro Sánchez adelanta las elecciones al 28 de abril. Sin embargo, en caso de que haya un superdomingo electoral el 26-M, solo tendrían que solicitarlo una vez.

El rechazo del Congreso de los Diputados a los presupuestos que tuvo lugar el miércoles aboca al presidente a adelantar elecciones. Entre las fechas que más suenan en las quinielas está el 28 de abril, que implicaría disolver las Cortes el próximo 5 de marzo.

Si las Cámaras son disueltas en veinte días, difícilmente a la Mesa del Congreso le dará tiempo a tramitar por el procedimiento de urgencia y lectura única la proposición de ley para derogar el voto rogado presentada conjuntamente por los grupos parlamentarios del PSOE y Unidos Podemos. Una iniciativa que lleva dos años debatiéndose en la Subcomisión para la reforma electoral.

"Que una subcomisión se reúna durante dos años para no sacar nada es un auténtico escándalo. Todo se va al traste. Aunque no se hubiesen tenido que adelantar las elecciones generales, ya íbamos muy lentos para eliminar los problemas de cara el 26 de mayo", lamenta Berta Burguete, una de las portavoces de la organización Marea Granate.

Es antropóloga y lleva 18 años viviendo en Dinamarca. Asegura que antes de 2011, año en el que se implantó el actual sistema de votación que obliga a los emigrantes españoles a expresar anticipadamente su voluntad de votar, entre otras cosas, votar era más fácil. "Las barreras se han traducido en un aumento de la abstención", considera.

Baja participación

De hecho, inmediatamente después de que entrase en vigor la reforma electoral de 2011, la participación de los españoles en el extranjero se derrumbó y pasó del 31% en 2008 al 4,9% en aquel año. Un fenómeno que se viene repitiendo hasta las últimas elecciones: las autonómicas de Andalucía.

De los 242.820 andaluces residentes en el exterior, solo solicitaron el voto 9.301, apenas un 3,8%, según los datos oficiales de la Oficina del Censo Electoral y como ha adelantado la publicación Andalucía en el Exterior. A Berta, al igual que al resto de miembros de la plataforma Marea Granate, le tocará hacer malabarismos y sacar tiempo de donde pueda para informar a los españoles que viven fuera de los pasos a seguir para que puedan votar.

"Es Estado se tendría que encargar de motivar a los electores, pero no es el caso. Cuando llegan los malos resultados de participación en el exterior suelen achacarlo a los servicios de Correos de los otros países, pero no es el Correo extranjero el que tiene que adaptarse a nuestra legislación. Hay que legislar de acuerdo a la realidad en la que vivimos", defiende Burguete.

Fin de #RescataMiVoto

En 2015, Marea Granate, colectivo de españoles presente en más de 30 países, lanzó una campaña llamada #RescataMiVoto que buscaba poner en contacto a quienes podían votar pero no querían y a quienes lo deseaban pero no podían por las trabas administrativas impuestas. Este 2019 no se volverá a repetir.

"Fue un intento a la desesperada. El voto es secreto y uno no sabe lo que entra en la urna ni lo que sucede. Era un parche y no creo que volvamos a hacerlo", reconoce la antropóloga. No obstante, asegura que no dudarán en lanzar iniciativas. "Ahora tenemos que rogar el voto dos veces. Que esto no se haya solucionado ya es un palo y una tomadura de pelo", opina.

En 2015 medio centenar de juristas, entre ellos el exmagistrado Baltasar Garzón, lanzaron una plataforma llamada DosMillonesDeVotos

¿Interesa España a los que están fuera? "Soy española y me encantaría volver si las condiciones lo permitiesen. El querer cambiar las cosas de tu país no se cura. De hecho, me interesa y me informo mucho más de lo que pasa en España, donde está toda mi familia, que de lo que ocurre en Dinamarca", aclara.

Cabe destacar que en 2015 medio centenar de juristas, entre ellos el exmagistrado Baltasar Garzón, lanzaron una plataforma llamada DosMillonesDeVotos. El colectivo fue creado para denunciar las dificultades para votar en el extranjero y planteaba medidas urgentes de cara a las elecciones del 20D.

Con la sombra del adelanto electoral, el patinazo de la eliminación del voto rogado es inminente. Habrá que esperar para ver si la Marea Granate no se queda sola en su lucha y los jueces vuelven a promover iniciativas en el caso de estas nuevas elecciones.