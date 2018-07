Un 30% de los militantes del PP ya ha votado al sucesor de Rajoy

La participación en la votación de la militancia del PP para elegir a la nueva Presidencia del partido ha alcanzado cerca del 30% a las tres horas y media de abrirse las urnas, según los datos avanzados por el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo.

Tras ejercer su derecho a voto en la sede del PP de Zamora, Martínez-Maíllo ha ofrecido los primeros datos oficiales y se ha mostrado satisfecho con ellos al considerar que se registra una "afluencia razonable" de militantes a las sedes del partido y la participación es "muy intensa".

Ha subrayado además la "absoluta normalidad" con la que se desarrolla el proceso de elección y sin incidentes a destacar. Ha agradecido a los interventores, miembros de las mesas y al comité organizador el "magnífico trabajo" que realizan en las 1.096 sedes abiertas a las 9:30 horas.

Proceso inédito

La elección del presidente, según ha recordado, es un proceso "inédito" en el PP, del que está "profundamente orgulloso" de cómo se está desarrollando.

Ha puesto de relieve igualmente la "altísima responsabilidad" de los más de 66.000 militantes del PP llamados a las urnas porque "están eligiendo al próximo presidente o presidenta del Gobierno de España", ya que el presidente del partido será el candidato del PP en las próximas elecciones generales.

Para Martínez-Maíllo, la participación hasta ahora ha sido "muy intensa" pues uno de cada cuatro militantes del censo ya había ejercido su derecho al voto tres horas y media después de abrirse las mesas electorales, lo que ha considerado "muy positivo".

Aún así, se espera que la mayor participación llegue a la hora de comer y a última hora del día, al tratarse de una jornada laboral.

Segunda vuelta

Ha recordado que los militantes votan "libremente" y que esta votación constituye una primera vuelta de la que saldrán dos candidatos y los compromisarios del congreso que elegirán al futuro presidente del partido en la segunda vuelta, los días 20 y 21 de julio.

Ese proceso es un "ejemplo de democracia" y resulta "muy equilibrado" ya que todos los votos tienen el mismo valor "vengan de donde vengan".

Ha justificado esa afirmación por el hecho de que para que sólo pase un candidato a la segunda vuelta sería necesario que el más votado tuviera más del 50 % de los votos, 15 puntos de diferencia con el segundo más votado y más de la mitad de los votos en, al menos, 30 de las 60 circunscripciones.

Ha subrayado la "absoluta normalidad" con la que se desarrolla el proceso, en el que el PP da "una auténtica lección de democracia".

Sobre el hecho de que Mariano Rajoy no haya votado, ha explicado que está "en su legítimo derecho" de no hacerlo porque es el máximo responsable del partido y además desde el primer momento ha mantenido una posición de neutralidad y ha estado "completamente al margen" del proceso de elección de su sucesor al frente del PP.

Martínez-Maíllo ha dicho que no ha votado en blanco pero no ha querido desvelar a qué candidato ha votado porque "el voto es secreto" y quiere mantener una objetividad que también mostró al no avalar a ningún candidato.