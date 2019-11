Un militante de "raza negra" de Vox se declara "discriminado" ante los nombramientos en Barcelona

Los nombramientos deJuan Garriga y Mónica Lora por parte de la dirección de Vox para liderar el partido en Barcelona han provocado cierto malestar entre algunos militantes de la provincia. Ambos dirigentes se sentarán en el banquillo acusados de un supuesto delito de incitación al odio en las elecciones de 2011, según adelantó El País.

Por aquel entonces Garriga y Lora pertenecían al partido Plataforma per Catalunya y lanzaron una campaña supuestamente xenófoba con el título 'Primero los de casa'. Ahora, Sayde Chaling-Chong, un militante de "raza negra" de Vox se siente "timado, engañado y hasta discriminado" y a denunciado la situación a través de su cuenta de Twitter.

No alcanzamos a entender quién fue el mando intermedio, el lumbreras que ocultó informaciones a Santiago Abascal y a Javier Ortega Smith"

"Abro un hilo de indignación como militante de raza negra de Vox. Lo que está pasando en Vox Barcelona es una vergüenza y una afrenta a los militantes", arranca. "No alcanzamos a entender quién fue el mando intermedio, el lumbreras que ocultó informaciones a nuestro presidente, Santiago Abascal, y a nuestro secretario general, Javier Ortega Smith", apunta.

El militante se refiere a que el juzgado de instrucción número 3 de Reus (Tarragona) dictó el pasado 24 de octubre auto de apertura de juicio oral contra Lora y Garriga y otros 11 antiguos miembros de la cúpula de Plataforma per Catalunya (PxC) por un delito de discriminación y provocación al odio en las municipales de hace ocho años, por una campaña supuestamente xenófoba denominada 'Primero los de casa'.

Me siento timado, engañado y hasta descriminado. En estas últimas elecciones fui un apoderado destacado en Barcelona. Estuve en más de diez colegios electorales cubriéndo porque no dábamos abasto. Gastando mis recursos y sacrificandome por @vox_es y por España. pic.twitter.com/yfWEPIYnd6 — Sayde Chaling-chong (@zaidecuba) November 24, 2019

Sayde Chaling-Chong, el militante de "raza negra" de Vox, se pregunta "cómo ha sido posible que hayan puesto al frente de la Gestora de Vox Barcelona a personas imputadas por delitos de odio contra los inmigrantes y a un exmiembro de un partido nazi republicano". Y también se refiere al MSR, "partido vinculado a los Ultras Sur de Madrid".

Nexo con el Movimiento Social Republicano

"¿Y a quién tienen en Vox Barcelona del MSR? Pues nada más y nada menos que a un ex secretario nacional. Aquí lo podemos ver en esta fotografía de la web del Ministerio de Interior. Jorge Alberto de la Fuente", explica Chaling-Chong; quien precisa que es "actual secretario de Organización" en Barcelona.

Y a quien tienen en @vox_barcelona del MSR? Pues nada más y nada menos que a 1 ex secretario nacional. Aquí lo podemos ver en esta fotografía de la web del ministerio del interior. Jorge Alberto de la fuente Miró alias Jordi de la fuente. Actual secretario de organización en BCN pic.twitter.com/XpJVAXi5Jk — Sayde Chaling-chong (@zaidecuba) November 24, 2019

"Me siento timado, engañado y hasta discriminado", continúa el militante de Vox. "En estas últimas elecciones fui un apoderado destacado en Barcelona. Estuve en más de 10 colegios electorales cubriendo porque no dábamos abasto. Gastando mis recursos, sacrificándome por Vox y por España. Incluso he puesto mi vida en peligro", explica, con unos mensajes que acompaña de una noticia en la que es el protagonista por enfrentarse a un grupo independentista.

"Oportunismo sin precedentes"

Sayde lamenta que "he realizado apariciones en medios de difusión defendiendo a Vox" y "ustedes me pagan poniendo a nazis y chaqueteros identitarios catalanes que gritaban aquello de que los catalanes primero y que ahora en un ejercicio de oportunismo sin precedentes se han sumado a Vox".

Aunque el militante deja clara su admiración por la dirección del partido, tanto por Abascal como por Ortega Smith, pide que se depuren responsabilidades y la dimisión inmediata, antes de hacer una pregunta: "¿Que va a pasar si en unos días vemos la imagen de estos señores metidos en un furgón policial porque van a prisión, donde van a dejar a nuestro partido?"

Y ustedes me pagan poniendo a Nazis y chaqueteros indentitarios catalanes que gritaban aquello de que los catalanes primero y que ahora en un ejercicio de oportunismo sin presedentes, se han sumado a VOX. Aquí algunas de las perlas del MSR. pic.twitter.com/wHxJsGS6oG — Sayde Chaling-chong (@zaidecuba) November 24, 2019

El pasado 2 de octubre, tras la visita de Santiago Abascal a Barcelona, los afiliados a su partido en Cataluña recibieron un correo firmado por el vicesecretario nacional de Organización, Tomás Fernández Ríos, en el que se les comunicaba que, "en aras de fortalecer y revitalizar la estructura orgánica provincial" de cara a las elecciones del 10 de noviembre, el Comité Ejecutivo Nacional había decidido "disolver la Comisión Gestora de Barcelona".

Pero un grupo de afiliados de Vox ha recurrido ante la justicia estos nombramientos alegando que en Barcelona no había una Comisión Gestora, sino un Comité Ejecutivo Provincial, elegido democráticamente por las bases del partido.