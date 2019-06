Melilla, Burgos, Huesca, Granada... las sorpresas más llamativas en las votaciones de los ayuntamientos

La sesión constitutiva de los ayuntamientos dejó varias sorpresas que dejaron a sus protagonistas con la boca abierta. El caso de Melilla es el más asombroso ya que el único edil de Ciudadanos, Eduardo de Castro, se convirtió en el nuevo presidente de la ciudad autónoma al lograr los votos de 13 diputados (CPM 8, PSOE 4 y Cs 1) frente a los 12 obtenidos por José Imbroda (10 PP y 2 Vox), que tiene que dejar el poder tras 19 años con el bastón de mando.

En el transcurso del pleno de la sesión de investidura de la Asamblea de Melilla, el parlamentario del partido de Albert Rivera ha dado la sorpresa porque si bien este pasado jueves había anunciado que iba a abstenerse después de no llegar a un acuerdo con el PP, al no aceptar sus condiciones de que Imbroda renunciara a su acta de diputado por "regeneración" y no integrar a Vox en un fututo gobierno, finalmente Eduardo de Castro ha presentado su candidatura a la Presidencia.

En una sesión bronca, se oyeron gritos de "traidor" entre las personas que llenaron el salón de actos del ayuntamiento melillense e, incluso, hubo un rifirrafe entre el nuevo regidor e Imbroda, que no perdonó al edil naranja la negociación que ha llevado a cabo.

Cordón sanitario al PP

En Badalona, la tercera ciudad catalana en número de población, hubo cordón sanitario contra Xabier García-Albiol (PP). El candidato del PSC, Àlex Pastor, ha revalidado como alcalde de la ciudad con un pacto de última hora alcanzado con ERC, Guanyem Badalona En Comú y JxCat.

Hasta la mañana de este sábado, Albiol era quien tenía más opciones de conseguir la vara de alcalde al ser el candidato más votado y con 11 concejales, ya que un pacto alternativo parecía imposible por los vetos cruzados de Dolors Sabater (Guanyem Badalona En Comú) y Pastor, que finalmente se han desbloqueado permitiendo que el pacto alternativo se haya consumado.

En Granada pasó algo parecido a lo de Melilla aunque con distintos socios. El alcaldable de Ciudadanos (Cs), Luis Salvador, ha sido elegido alcalde por mayoría absoluta con los votos favorables de su partido, que consiguió cuatro de los 27 concejales, junto con los de los siete ediles de PP y los tres de Vox. Sin embargo, en Jaén fue Ciudadanos el que propició que el socialista Julio Millán haya sido elegido nuevo alcalde.

Un voto en blanco decanta Huesca

En Huesca hubo polémica porque un voto en blanco de un edil de Ciudadanos dio la alcaldía a Luis Felipe, candidato del PSOE, Ha sido una de las sorpresas de la mañana de investiduras, ya que se había alcanzado un pacto para que gobernase la candidato del Partido Popular, Ana Alós.

El dirigente del PP, Javier Maroto, se apresuró a denunciar en su cuenta personal de Twitter que el voto en blanco venía de Ciudadanos -hubo dudas iniciales con Vox- y que su formación iniciará mañana los trámites para poner en marcha una moción de censura que eche al alcalde socialista.

Burgos

En Burgos se produjo otra de las sorpresas de la jornada. El socialista Daniel de la Rosa fue investido alcalde de Burgos por mayoría simple y con el respaldo de los dos ediles de Podemos, sumando un total de trece escaños, cuando la mayoría absoluta se fija en el Ayuntamiento en los catorce concejales.

La votación de los dos concejales de Vox ha sido determinante, ya que la formación de Santiago Abascal ha votado a su candidato, Ángel Martín, por lo que la alianza alcanzada entre PP y Cs ha obtenido el apoyo insuficiente de sus doce concejales.

Populares y naranjas habían apoyado que la alcaldía de Burgos y Palencia fuera para Ciudadanos a cambio del apoyo de la formación de Albert Rivera al PP en la Comunidad de Castilla y León, pero la falta de apoyo de Vox al acuerdo ha desbaratado el pacto y ha dado el gobierno municipal al PSOE.

La dirección nacional de Vox abrirá expediente a los ediles de Burgos ya que tenían la orden de apoyar al candidato de Ciudadanos. Vox Burgos explicó que su rechazo a apoyar al candidato de Ciudadanos se debe al "bloqueo establecido por Cs" y "su desprecio a la ciudadanía burgalesa".

Esta es nuestra postura ante el pleno de constitución de mañana. pic.twitter.com/UEWDul7JJ2

— Vox Burgos (@Vox_Burgos) 14 de junio de 2019

En Sueca (Valencia) también se ha abierto expedientes de expulsión, pero desde las filas del PSPV-PSOE. Concretamente, a Dimas Vázquez después de que éste haya sido elegido este sábado alcalde con los votos del PP y Cs, así como a los ediles socialistas que secundaron a su candidato.

En el País Vasco, el único edil del PSE-EE en el Ayuntamiento alavés de Samaniego se ha desmarcado del acuerdo de gobernabilidad alcanzado entre su partido y PNV, y ha dado su voto a EH Bildu, que gobernará el municipio durante los próximos cuatro años.

Votación histórica en Tenerife

Y en Canarias ha habido un resultado histórico en Santa Cruz de Tenerife, donde Patricia Hernández, del PSOE, se ha convertido hoy sábado en la primera mujer alcaldesa de esta ciudad al alcanzar la mayoría de catorce votos gracias a que Ciudadanos finalmente cumplió su palabra y le prestó su apoyo, al igual que lo han hecho Unidas Podemos.

La elección de Hernández pone fin a 40 años ininterrumpidos de gobierno de Coalición Canaria al frente del Ayuntamiento tinerfeño. La paralización en el día de ayer de las negociaciones entre CC y PP para que Asier Antona fuera elegido presidente del Ejecutivo canario es lo que ha hecho que las sesiones constitutivas de los ayuntamientos hayan quedado al libre albedrío de los pactos.