Medio PP tiembla ante la 'limpia' de Casado en las listas de las generales

Pablo Casado prepara otro cambio importante en el PP con ocasión de las elecciones generales convocadas este viernes para el 28 de abril. El primero fue en la cúpula de la formación, cuando el equipo de Mariano Rajoy cedió sus despachos al de Pablo Casado. Ha habido también relevos en el grupo parlamentario, con Dolors Montserrat como protagonista de este cambio. Los movimientos llegaron asimismo a algunas estructuras regionales, aunque muy mesurados. Madrid ha sido el símbolo más importante de esta mutación, con el nombramiento de dos cualificados representantes del 'nuevo PP', Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida como candidatos a la Comunidad y el Ayuntamiento respectivamente.

La mayor parte de los cabezas de cartel de las autonómicas y municipales provienen de la etapa anterior. Ha habido un 80 por ciento de cambios en el vértice de las listas, pero la mayor parte fueron elegidos en las internas regionales que ya se habían celebrado en tiempos de Rajoy, bajo la monitorización de Fernando Maíllo, el anterior 'número tres' del PP. Así Casado ha tenido que asumir candidatos autonómicos poco afines, empezando por el propio Juanma Moreno, ahora presidente de la Junta andaluza, Mañueco, Company, Antona, Buruaga... Son dirigentes más vinculados al 'sorayismo' de Saénz de Santamaría o a Dolores Cospedal.

Tiempos de Rajoy

Casado aprovechará la cita de las generales para abordar la última transformación pendiente, es decir, la de los grupos parlamentarios. No pensaba hacerlo tan pronto. Su agenda señalaba otoño para proceder a esta reorganización. Sánchez parece que le ha metido prisa. Y que hasta le ha hecho un favor. La mayoría de los diputados y senadores del PP fueron incluidos en las listas por Mariano Rajoy para los comicios de 2015 y 2016. "Si echas un vistazo a la bancada popular encontrarás muy pocos 'casadistas'", comentan en el partido.

Un paisaje en vías de extinción. No muchos de los actuales repetirán, comentan estas fuentes. Primero, porque es difícil que el PP consiga repetir los 137 escaños de los que ahora dispone. Perderá entre 20 o 25, según auguran las encuestas. Es decir, que aunque se empeñara en mantener a todos los actuales, no podría. El segundo factor es el del cambio necesario, el de incorporar a gente imbuida del espíritu del 'nuevo PP'. No será una 'limpia' dramática pero sí de importantes dimensiones, de acuerdo con lo que se escucha en estas fuentes.

Hay muchos parlamentarios no necesariamente 'casadistas' que tienen experiencia y son necesarios. Con ellos se cuenta para que sigan en su trabajo. Otros son simplemente 'culiparlantes', es decir, que entraron en las listas por motivos diversos, bien por cuota regional, por afinidad con alguien de la anterior dirección o por motivos inéditos y no se han caracterizado por una frenética actividad. Se habla de medio centenar de 'cesantes', siempre según estas fuentes. Teodoro García Egea, secretario general, y Javier Maroto, número tres de Génova, se pondrán manos a la obra para elaborar las listas, en las que se contará con los barones regionales. Pero no con todos. "El cambio se notará", apuntan.