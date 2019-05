Médicos y expertos sanitarios exigen al Gobierno que prohíba fumar en coches con niños

La ley antitabaco se ha quedado obsoleta ocho años después de su entrada en vigor. Así lo considera el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), que integra a 36 sociedades científicas, colegios profesionales y asociaciones de pacientes. Por ello, este 31 de mayo, en el marco del Día Mundial sin Tabaco, exigirá al Gobierno la prohibición de fumar en el interior de los coches particulares si hay niños.

Pero no es la única medida que pondrán sobre la mesa. Quieren que las instituciones hagan cumplir de una vez la normativa a los propietarios de los bares con terraza. También sugieren no subvencionar películas en las que aparezca el tabaco. Se trata de extender y mejorar la ley ante un "repunte" del tabaquismo en España por el que aseguran estar "preocupados".

De acuerdo a la encuesta EDADES 2017-2018, el 34% de la población fuma a diario. Y, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, el tabaco ocasiona 52.000 víctimas anuales en España. De estas, unas 3.000 muertes son de fumadores pasivos. "Son personas que decidieron no fumar y, debido al tabaco de otros, están muriendo", indicó Raquel Fernández-Megina, presidenta de Nofumadores.org, asociación integrada en el CNPT.

Medida inspirada en Reino Unido

"Igual que se puede detectar y multar a quienes usan el móvil en el coche, también se podría hacer con el tabaco si hay niños o embarazadas", considera Fernández-Megina. Y cita el ejemplo de Reino Unido, país donde ya en 2015 entró en vigor una ley por la que se prohibió fumar dentro de los vehículos particulares donde hubiese menores de edad.

Esta norma, que abarca a todos los coches privados, contempla sanciones de hasta 70 euros tanto para el conductor como para cualquiera de los ocupantes que fume. "Se trata de evitar que los niños se conviertan en fumadores pasivos", incide. En Francia, Australia, Chipre, Sudáfrica y algunos estados de Estados Unidos y regiones de Canadá ya existen vetos similares.

Casi nueve de cada diez españoles (86,3%) está de acuerdo en prohibir fumar en vehículos privados cuando hay un menor a bordo

Desde el comité recuerdan que casi nueve de cada diez españoles (86,3%) está de acuerdo en prohibir fumar en vehículos privados cuando hay un menor a bordo, lo que supone una subida de nueve puntos porcentuales en este aspecto con respecto al año pasado (77,3%), según los resultados de la Encuesta de la XX Semana Sin Humo, realizada por la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC).

La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, no descarta la prohibición de fumar en los vehículos privados. "Está entre otras muchas medidas, pero seguiremos hablando en el futuro cuando haya líneas claras", señaló este miércoles, quien ha precisado que no solo se trata de "las medidas que se nos pueden ocurrir, que son muchísimas", sino de que éstas sean efectivas.

'Guerra' a las terrazas

Por otro lado, las asociaciones denuncian queel 80% de las terrazas de Madrid no cumple la ley, de acuerdo a un estudio de la Universidad de Alcalá tras analizar el aire de 200 terrazas. "Solo existen 17 inspectores para toda la comunidad y eso no es suficiente. La hostelería se ríe de la ley antitabaco porque saben que tienen detrás a toda la industria y las instituciones miran para otro lado", explica Fernández-Megina.

El Estado no pone en músculo en defender la ley, no hay voluntad política. Hay terrazas cerradas por tres partes, e incluso con puertas, donde se fuma. Por ello, desde el CNPT piden que cualquier tipo de inspector, no solo de Sanidad, sino también de Trabajo, pueda actuar, si ve a alguien fumando en una terraza cerrada. También la Policía. "La ley necesita una actualización inmediata y necesaria", zanja.

El presidente del comité, Andrés Zamorano Tapia, considera que han pasado casi diez años y que la ley se ha quedado obsoleta, entre otras cosas, por la aparición de nuevos productos como los cigarrillos electrónicos, tabaco de liar o de calentamiento de tabaco. "Hay que subir los impuestos a todos estos productos, que son otra puerta de entrada al tabaquismo. No puede ser que paguen impuestos más bajos que los convencionales", afirma.

Ya ni nos acordamos de la última campaña antitabaco que se hizo en televisión"

El experto, que ha calificado fumar como "el principal problema de salud pública en España", ha denunciado la "poca actividad" realizada desde las instituciones contra el tabaco. "No ocupa el lugar que le corresponde en la agenda de los políticos. Nunca un problema tan grande se ha tratado de forma tan nimia. Ya ni nos acordamos de la última campaña antitabaco que se hizo en televisión", denuncia.

"Hoy van a morir en España 62 personas por cáncer de pulmón. Pero podemos evitarlas. La primera clave es ayudar a dejar de fumar. Esto ahorra sufrimiento, que es lo más importante, y también costes", ha recordado la directora de Relaciones Institucionales de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), Ana Fernández Marcos. Además, destaca la importancia de desnormalizar la cultura del tabaco.

"Tenemos que conseguir que no haya fumadores en el futuro. Las nuevas generaciones tienen que ver que lo normal es no fumar. El mayor reto, tanto a nivel social como educativo, es que varias de las patologías asociadas con el tabaco, como el cáncer de pulmón, puedan ser catalogadas en un futuro como enfermedades raras", advierte Fernández.