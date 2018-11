Médicos, estudiantes, profesores y bomberos se rebelan contra los recortes de Torra

Comenzaron los médicos, a los que se sumaron los bomberos, estudiantes y profesores. Y ahora, los que llaman a protestar contra los recortes que está llevando a cabo el Gobierno de Quim Torra son los sindicatos de los Mossos d'Esquadra.

Concretamente, el movimiento MosSos y todos los sindicatos de la policía catalana han animado este miércoles a los agentes a no hacer horas extra y a participar en las protestas durante la huelga del sector público convocada para el 12 de diciembre, en la que no pueden participar porque los policías no tienen derecho de huelga.

En un comunicado, MosSos y los sindicatos han instado a los agentes de la policía a no hacer horas extra, como medida de protesta por la falta de agentes y la sobrecarga de trabajo.

Sobre la huelga en el sector público convocada para el 12 de diciembre, el movimiento y los sindicatos subrayan que los mossos no tienen derecho a huelga, pero sí piden que los agentes que puedan participen en los actos de protesta que se organicen.

Protestas frente al Parlament

La jornada ha sido intensa en las inmediaciones del Parlament de Cataluña, donde se han movilizado médicos, bomberos, estudiantes y profesores. Debido a las protestas, en las que se han vivido momentos de tensión en la misma puerta de la Cámara catalana, se han tenido que cerrar las puertas por la cantidad de manifestantes que se encontraban en ese momento.

Han sido cientos de médicos de primaria y de la sanidad concertada los que se han concentrado a primera hora de este miércoles ante las puertas del Parlament, adonde han trasladado sus reivindicaciones en la tercera jornada de huelga que mantienen desde el lunes para protestar por su sobrecarga de trabajo.

El presidente del sindicato Metges de Catalunya (MC), Jordi Cruz, ha exigido al presidente del Parlament y a todos los grupos parlamentarios "que tengan en cuenta la salud a la hora de elaborar los presupuestos del año que viene".

"Quim Torra (presidente de la Generalitat) dijo ayer que sentía empatía por los médicos, y yo le agradecería que esta empatía se tradujese en cosas prácticas, como retribuciones laborales y económicas", ha dicho Cruz, que ha explicado que esperan una llamada esta tarde para proseguir con las negociaciones con el ICS, "que están avanzadas, pero las de la sanidad concertada aún están en pañales".

"No podemos pactar un máximo con la primaria pública y que las concertadas tengan unas condiciones totalmente diferentes", ha advertido el presidente del sindicato médico.

Bomberos

Uno de los grupos que más se ha hecho notar ha sido el de los bomberos, ya que han llegado a lanzar petardos y botes de humos de colores a modo de protesta por la reversión de los recortes que golpean a su sector, además de para solicitar una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores.

Pero la tensión ha aumentado cuando los Mossos han cargado contra la multitud de bomberos agolpados en la puerta del Parlament y, sobre todo, cuando un compañero ha sido detenido por un agente. El bombero arrestado había sido esposado y llevado dentro de la Cámara catalana para identificarle por una presunta agresión a un policía durante la manifestación.

Aunque tras negarse a declarar y quedar su detención sin efecto, los bomberos que se manifestaban han finalizado su concentración ante Parlament, convocada para protestar por sus condiciones laborales.

Precariedad en los profesores asociados

Por su parte, los profesoresasociados de las universidades públicas catalanas han denunciado este mismo miércoles estar al "límite" por la "precariedad" que padecen desde "hace años", ya que sus salarios no sobrepasan los 500 euros, y representan el 60% de la plantilla de los profesores universitarios.

Miembros del Personal Docente e Investigador (PDI) de varias universidades catalanas, que están llamados a la huelga durante la jornada para reclamar la apertura de una mesa negociadora en Cataluña y "regularizar el profesorado asociado estructural" de todas las universidades, han asegurado en una rueda de prensa celebrada frente a la Secretaría de Universidades que los profesores asociados son los que están "sosteniendo el funcionamiento de las universidades".