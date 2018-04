La Crue: "Si un político dice que tiene un máster que no tiene, es motivo de dimisión"

Llegó el día. Desde que estallase el pasado 21 de marzo el escándalo del Máster en Derecho Público del Estado Autonómico cursado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en la URJC, Crue Universidades Española no se había pronunciado. Sin embargo, una vez que su presidente, Roberto Fernández, ha dispuesto del informe de los observadores designados para supervisar el proceso de información reservada abierto por el rector de la URJC, que responden a los nombres de Carmen Ruiz (Universidad de Murcia) y Alejandro Contreras (Universidad de Burgos), ha dado un paso al frente para defender la actuación llevada a cabo por el rector Javier Ramos y para cargar contra los políticos que han "manchado" la universidad española para defender a su "legítima opción partidaria". Pero no para profundizar en los detalles de la investigación.

Álvarez Conde y las docentes Clara Souto y Cecilia Rosado, junto a la funcionaria Amalia Colange no han comparecido ante los servicios de inspección"

"Los políticos en ejercicio de la política, si dicen tener un máster, tienen que estar en condiciones de demostrarlo y si dicen que lo tienen y no lo tienen, a mi juicio es motivo de dimisión", ha dicho Fernández. "Es inaceptable que ningún dirigente político se dedique a manchar la universidad para defender a sus legítimas opciones políticas", ha reiterado sin mencionar ningún nombre.

Esa actitud de algunos políticos, según el presidente, manifiesta "una mayúscula irresponsable frivolidad impropia del ejercicio de un representante democrático". Y les ha pedido que mantengan a la universidad española "al margen" de sus "legítimas contiendas políticas". Además, aunque ha calificado la primera comparecencia del rector de la URJC -cuando apareció junto al director del máster Enrique Álvarez Conde y al profesor Pablo Chico- de "precipitada", sí ha querido manifestar públicamente su apoyo a Ramos al que, ha dicho, brinda todo su apoyo para llegar "hasta el final de las consecuencias" que surjan de las pesquisas.

"En manos de la Fiscalía"

Así, la Crue no va a tomar ninguna medida contra el rector ni contra la universidad. "Somos una asociación privada y no tenemos ninguna potestad de ningún tipo. No tenemos ninguna atribución en ese sentido, es imposible que tomemos medidas respecto al rector o a los profesores", ha respondido Fernández. Tampoco han entrado en los detalles del procedimiento de información reservada, alegando que está en manos de la Fiscalía.

En cuando a la investigación, donde no han querido profundizar, la Crue ha informado de que el catedrático Enrique Álvarez Conde y las docentes Clara Souto y Cecilia Rosado, junto a la funcionaria Amalia Colange no han comparecido ante los servicios de inspección, por petición de aplazamiento por baja médica. Las firmas de estas dos docentes aparecen en el acta de Trabajo de Fin de Máster, junto a Alicia López de los Mozos, que presuntamente fue falsificada, dado que ésta última profesora manifestó que la rúbrica que aparecía no era la suya, según explicó ella misma.

El TFM de Cifuentes

De acuerdo al informe de los observadores, estos han tenido acceso a los originales de los documentos que integran el citado expediente y también se les habrían facilitado copias, pero, preguntados por el Trabajo de Fin de Máster de Cifuentes, la Crue ha vuelto a destacar que la investigación ya está en manos de los fiscales. Sin embargo, minutos después, el presidente Fernández ha reconocido, en la línea en la que lo hiciera Ramos, que "no aparece la acta, no aparecen las notas y no parece que haya Trabajo de Fin de Máster".

"Los observadores fuimos consultados con carácter previo por la Universidad Rey Juan Carlos sobre la decisión adoptada por la misma de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal el expediente tramitado, con la cual estuvimos de acuerdo", apunta el informe. Y explican que la URJC interrumpió el proceso de forma provisional al poner a disposición de la Fiscalía dicho expediente tras haber encontrado "indicios racionales de delito", evitando así interferir en la investigación de este órgano judicial.