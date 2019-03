La presidenta del Parlamento andaluz dice que habría "menos corrupción" si los altos cargos estuviesen "bien pagados"

La presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, ha defendido este lunes que, si los altos cargos del Ejecutivo autonómico están "bien pagados", esto conllevaría que hubiera "menos casos de corrupción".

Así lo ha manifestado Bosquet durante su participación en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía donde ha sido presentada por el vicepresidente de la Junta, Juan Marín.

Después de que Marín apuntase días atrás en una entrevista que los "altos cargos y consejeros cobran poco" subrayando que "si quieres a los mejores, o les pagas bien o no vienen"; Bosquet ha señalado que, si bien no conoce cuánto cobran los altos cargos, sí es un asunto con el que "se hace bastante demagogia".

"Hay gente que deja su vida laboral en el sector privado para dedicarse al sector público y para tener a los mejores en la gestión es bueno estar bien pagado", ha sostenido la presidenta del Parlamento, que ha considerado que esto "impediría que se produjeran casos de corrupción".

Y así, ha rechazado que se "especule" con los sueldos o que se haga "demagogia", toda vez que defiende que "cuando alguien trabaja y trabaja bien hay que pagarle y se impediría que se tiente con la corrupción y habría menos". No obstante, ha asumido que a pesar de eso "también depende de cada persona", cuando ha dicho confiar en que a una generación vista se entienda a los políticos con servidores públicos.

"Populismo" con las dietas

De otro lado, y a cuenta de la polémica que ha suscitado en varias ocasiones en el Parlamento andaluz las dietas que cobran los parlamentarios, Marta Bosquet ha incidido en que este es un asunto en el que hay "bastante populismo y confusión" por cómo dicho concepto está redactado.

La normativa de la Cámara andaluza es "más restrictivas que las de otros parlamentos"

En su opinión, "los conceptos que describen las dietas son erróneos" pues tal y como están especificados "parece que se cobra por el hecho del desplazamiento y no es así, hay que distinguir entre las indemnizaciones por el cargo, porque somos diputados los 365 días, a cuando se cobran porque se les convoca a Pleno o comisiones y no se viene por algún motivo", como es el caso de la baja maternal de la presidenta de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, que ha pedido renunciar a sus dietas mientras dura este periodo.

Por eso, la presidenta del Parlamento ha abogado por cambiar la denominación de este concepto "para que no se confunda ni se haga demagogia".

En otro orden de cosas, Bosquet también ha explicado que desconoce el contenido de la comisión del Estatuto de los Diputados donde se acordó las compatibilidades de los parlamentarios que lo han reclamado en esta XI Legislatura, dado que no es miembro y sus deliberaciones no son públicas, si bien ha defendido que, aunque la normativa de la Cámara andaluza es "más restrictiva que las de otros parlamentos", debe respetarse si no se reforma y si se acuerda, proceder a su reforma.