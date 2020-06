Cuando Marlaska decía que las cloacas eran una invención de Iglesias

El presidente del Gobierno ha aprovechado este miércoles su intervención en el Congreso de los Diputados para estrenar discurso oficial sobre Fernando Grande-Marlaska, acusando a la oposición de "atacar" al ministro del Interior porque "está destapando toda esta mal llamada policía patriótica y está colaborando con la Justicia".

"¿Saben qué no van a encontrar nunca con este Gobierno? Una mal llamada policía patriótica para encubrir delitos y perseguir adversarios. ¿Por qué atacan al ministro Marlaska? Porque está investigando para destaparla", ha lanzado Pedro Sánchez, comprando la teoría del vicepresidente Pablo Iglesias sobre "las cloacas del Estado", Sánchez ha respondido a las peticiones de dimisión por parte de Partido Popular, Vox y Ciudadanos.

Un giro en el discurso

Estas declaraciones suponen un cambio en el discurso del Gobierno. Hace apenas unos meses, en el mes de abril, Fernando Grande-Marlaska aseguraba que "las cloacas" no existen en el Ministerio de Interior, y que los funcionarios públicos, policías, guardias civiles o funcionarios de prisiones o laborales "son cómplices de la Ley y la Constitución".

En este sentido pidió, en referencia al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que "si alguien tiene algo que decir, que lo diga expresamente, pero no se puede generar desconfianza en las instituciones si no hay datos y elementos objetivos".

El ministro de Interior incidió en que "serán cloacas del pasado y serán policías concretos con nombres y apellidos, supuestamente corruptos, pero de utilizaciones fraudulentas e indebidas de parte del aparato del Ministerio, a día de hoy y desde el 6 de junio del año pasado en lo que es el Gobierno de España lo único que rige es lealtad máxima de todos los funcionarios a la Ley y la Constitución".

"No se puede generar desconfianza en las instituciones si no hay datos y elementos objetivos, es muy importante por los representantes públicos que si hay alguna cuestión que pueda conducir a una desconfianza sea dicha de forma expresiva, no simplemente referida o indicada la posibilidad", concluyó entonces.