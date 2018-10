El marido de Cospedal contactó con Villarejo para minimizar los daños de Gürtel

Los audios de José Manuel Villarejo en los que se involucra a miembros o exmiembros del Ejecutivo continúan saliendo a la luz. Este lunes se ha conocido que el exomisario actuó para el PP durante la instrucción del caso Gürtel. En concreto, Villarejo contactó con el marido de María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, en relación a la trama corrupta, según publica moncloa.com.

El digital publica que el excomisario utilizó al empresario Ignacio López del Hierro, marido de la exministra de Defensa y exsecretaria general del Partido Popular, para conseguir información privilegiada sobre la trama con el objetivo de que las causas no avanzaran. López del Hierro habría sido el enlace principal entre el PP y el comisario jubilado, al que informaba de movimientos policiales, escuchas y con el que planificó estrategias para minimizar daños en la instrucción de Gürtel.

Los encuentros entre Villarejo y López del Hierro se habrían sucedido entre junio y noviembre del año 2009 y en las conversaciones se escucha cómo el excomisario asegura que han hecho "muchas maldades juntos, pero ya todas se nos han olvidado". El excomiario y el empresario compartieron posturas sobre Gürtel, algo que, consideraban, estaba teniendo un nulo efecto en el respaldo que tenía el PP en Madrid y en la Comunidad Valenciana.

Según López del Hierro, era un momento idóneo para que tanto Esperanza Aguirre como Francisco Camps convocasen elecciones. "En Valencia ganan por 20 puntos. Ahora mismo. 'Mira, anda, sigue con la corrupción en Valencia. Mira para lo que te sirve, ¿eh?'", asegura el marido de Cospedal.

Que limpie… que hay un registro… que limpie todos los papeles… Que no sabe nada"

Solo se tiene constancia, hasta el momento, de conversaciones entre ambos desde verano de 2009. Sin embargo, en ese momento, Villarejo asegura que los planes que habían hecho habían funcionado, por lo que su relación era anterior. "Vamos a ver si conseguimos parar hasta septiembre lo de los pagos esos en B", asegura Villarejo. "Estamos ahí parados, macho, pero parados. Te acuerdas que… el calendario, afortunadamente, (...) mucho caso, que era conseguir cerrar el tema de Camps y si sale lo de la financiación ilegal, pues que se coma el marrón alguno de ellos", añade. "Como Camps convoque elecciones, arrasa", responde el empresario.

"Que limpie todos los papeles"

El digital ha publicado otro audio en el que se recoge que Villarejo avisó al PP valenciano para que destruyese material que comprometiese al partido. El comisario jubilado le trasladó el recado al entonces consejero del Gobierno de Camps Juan Cotino. En este caso, Villarejo advirtió a Cotino de que las investigaciones de la trama señalaban a su sobrino, el empresario Vicente Cotino.

Villarejo asevera que se dirigió a Cotino para decirle que estaba "intentando lo posible", pero que le dijera a su sobrino que limpiase: "Que limpie… que hay un registro… que limpie todos los papeles… Que no sabe nada", dijo. "Coño, como es mi sobrino y yo soy un elemento fundamental aquí en la Junta, lo que quieren ya es quemarme para que no vuelva a abrir el pico. Como soy el que protesta…", le respondió Cotino.

El excomisario insistió en el plan de destruir información comprometedora. "Le digo: 'Tenedlo eso preparado, tal, y cómo además vamos a procurar que no se encuentren datos interesantes, tal. Por lo tanto…'. 'No, no te preocupes'. Eso lo hablé con él hace 10 días", asegura. Esta información habría servido presuntamente al partido para deshacerse de pruebas y preparar una estrategia de respuesta para la investigación de la trama corrupta.

"Es bueno que tu parienta lo sepa"

Según se plasma en los audios, Villarejo aconsejó al empresario que su mujer, Cospedal, supiese lo que estaban haciendo. "Es bueno que también tu parienta lo sepa, los detalles, para...", dice. "No lo habrá contado...", responde López del Hierro. "Claro, bueno... que es bueno que ella tenga una visión global...", afirma Villarejo. "De lo que está pasando", contesta entonces el empresario.