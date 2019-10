Rajoy contará en un libro cómo fueron sus años al frente del Gobierno

La editorial Plaza & Janés sacará a la venta el próximo 3 de diciembre Una España mejor, el libro en donde el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy realizará un balance durante su etapa al frente del Ejecutivo.

En Una España mejor el expresidente del Gobierno hace una crónica personal de lo que fue su paso como líder político del país. Así, indicará cómo vivió la crisis económica, la más grave en décadas, la amenaza del rescate, la abdicación del rey Juan Carlos I o la crisis catalana (con la aplicación del artículo 155 de la Constitución).

En el prólogo del libro, Rajoy explica que "es mi crónica personal de unos años difícilmente olvida­bles, años en los que España corrió serios riesgos y de cómo los viví desde la presidencia del Gobierno. No he querido que, como me ha ocurrido en ocasiones durante mi vida política, otros hablen por mí o me atribuyan palabras que no he dicho".

Versión de Rajoy al frente del Gobierno

"Después de haberlo valorado detenidamente, rectifiqué mis fundadas prevenciones contra esta incursión en el mundo de la escritura y llegué a la conclusión de que la responsabilidad de haber gobernado España me exigía también el deber de contar mi versión de esa parte de nuestra historia en común, un periodo del que se puede decir cualquier cosa, menos que haya sido intrascendente", indica el expresidente del Gobierno.