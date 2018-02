El historial de "M.Rajoy": todas las acusaciones contra el presidente

El empresario y máximo responsable de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha sido el último en señalar al presidente de Gobierno, Mariano Rajoy. Esta semana, Correa ha afirmado que el hoy presidente fue probablemente quien “dio el OK” a los gastos electorales del PP durante su etapa como secretario general (entre septiembre de 2003 y octubre de 2004). Un período en el que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal ya ha situado ‘pagos en B’ del PP valenciano por actos electorales a las empresas del propio Correa, que asimismo ha señalado como "posible" que la financiación irregular del partido continuase más allá de 2004 pese a que el PP del propio Rajoy cortó oficialmente ese año la relación con sus empresas.

La ‘acusación’ del cabecilla de la Gürtel, vertida en la comisión parlamentaria que investiga la corrupción el PP, ha llegado en pleno juicio de la trama en su vertiente valenciana. El propio Correa y sus lugartenientes Pablo Crespo y Álvaro Pérez “El Bigotes” confesaron el mes pasado que su empresa en Valencia, Orange Market, cobró 3,4 millones de euros en negro del PP por la organización de actos electorales y otros ordinarios en 2007 y 2008. El exsecretario del PPCV, Ricardo Costa, reconoció también en enero que el PP se financiaba en 2007 y 2008 en negro y acusó de dar las órdenes al entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps.

La acusacion a Camps (negada por este) salpica al menos políticamente a Rajoy toda vez que el hoy presidente mantuvo su liderazgo en el PP nacional tras el congreso de 2008 gracias en buena medida al apoyo de Camps. El propio Rajoy llegó a decirle en un mítin en 2009 que "creo en ti y en lo que haces; te he visto actuar. Siempre estaré detrás de ti, o delante o a un lado”. Sin embargo, en una reciente entrevista a Onda Cero, el presidente se desvinculó de Camps diciendo que “no sé si sigue militando en el partido” y asegurando que “yo no sabía nada” porque la ejecutiva valenciana “nunca” le dijo a Génova que hubiera financiación irregular.

Rajoy "cobró indiciariamente en B"

En paralelo a la ahora 'fulgurante' vertiente valenciana de la trama Gürtel, Rajoy ya se había visto señalado de forma directa el pasado noviembre cuando el inspector jefe de la UDEF, Manuel Morocho, dijo en la comisión parlamentaria que investiga la corrupción en el PP que el presidente “cobró indiciariamente en B” de su partido.

Morocho, responsable policial de la investigación de Gürtel y policía condecorado por Gobiernos del PSOE y del PP y formado en el FBI, se lamentó las siete querellas que interpusieron contra él y otros agentes distintos dirigentes del PP (todas ellas, archivadas) para “desestabilizar” la investigación y apuntó también que los papeles presuntamente vinculados con una contabilidad B del PP de su exgerente y luego tesorero nacional, Luis Bárcenas, y en los que aparece como presunto perceptor “M.Rajoy”, suponen un dinero de “entre 4 y 6 millones de euros”.

Presunto "perceptor de hasta 350.000 euros en negro"

“Rajoy aparecía reiteradamente como perceptor de hasta 350.000 euros en negro”, subraya a Vozpópuli Jose Mariano Benítez de Lugo, el magistrado de la acusación popular que solicitó la declaración que el presidente acabó efectuando en calidad de ‘testigo’ el pasado mes de julio.

“Era evidente que Rajoy iba a decir que esos papeles eran falsos, pero son muchos los que han reconocido su autenticidad, están avalados por la firma de Álvaro Lapuerta (que está imputado pero no ha declarado por estar mentalmente incapacitado), y varios dirigentes del PP reconocieron los cobros que allí aparecen, como Pío García Escudero, Eugenio Nasarre o Cristóbal Páez”, puntualiza Benítez de Lugo.

El propio Bárcenas negó en un primer momento y luego reconoció la autenticidad de los papeles, y llegó a ‘amenazar’ con difundir un vídeo que habría grabado del propio Rajoy recibiendo en 2010 un sobre con 4.900 euros de dinero negro, aunque el supuesto vídeo nunca salió a la luz.

Es de libro que aquí lo que correspondería es un careo entre Bárcenas y Rajoy pero me lo han denegado”. Benítez de Lugo

En este último año de juicio de la Gürtel, el extesorero ha ‘dado marcha atrás’ y ha rebajado el perfil contra el PP y Rajoy, exculpándoles del borrado de sus discos duros, y defendiendo que las finanzas cuestionadas las llevaban solo el propio Bárcenas y Lapuerta.

“Probablemente haya habido una negociación con Bárcenas”, apunta el abogado y colaborador de La Gaceta, Ricardo Chamorro, sobre ‘el cambio de actitud’ en el extesorero, cuya posición, no obstante, podría cambiar de cara al todavía no iniciado juicio de ‘los papeles de Bárcenas’ (una pieza separada de Gürtel), a la vista de las penas a las que se enfrenta por el propio caso Gürtel tras las últimas conclusiones de la Fiscalía en octubre: 39 años para él, 23 para su esposa, por haber defraudado en torno a 8,4 millones de euros.

La pelota, en el 'tejado' de Bárcenas

Benítez de Lugo incide en que la clave la tiene Bárcenas, “que ve que su caso tiene difícil situación y está quizás intentando una solución mas benévola para su esposa. En todo caso, solo él sabe si lo que hay son solo esos papeles y no sabemos si estaría dispuesto a buscar alguna forma de acreditar lo que dicen”, apunta el magistrado.

“Es de libro que aquí lo que correspondería es un careo entre Bárcenas y Rajoy pero me lo han denegado”, se lamenta Benítez de Lugo. “Si se acredita que Rajoy recibió ese dinero o que conocía la financiación en B…, yo pedí el careo inmediatamente tras la declaración de Rajoy en julio pero el presidente del Tribunal (el conservador Ángel Hurtado) me lo negó. ‘Denegado’, me dijo, sin siquiera consultarlo al resto del Tribunal”.

“Hay indicios suficientes para que Rajoy vuelva a declarar, al menos, como testigo”, añade Chamorro, aunque subraya que “el derecho penal es muy garantista, en caso de duda, las interpretaciones son favorables al investigable. Se quiebra el indicio cuando el propio autor de los papeles exculpa a Rajoy de cualquier ilegalidad”.

“¿Pero entonces, - insiste Benítez de Lugo - por qué Bárcenas dijo antes lo que dijo?”. El magistrado advierte que intentará averiguarlo cuando el extesorero declare en el juicio de ‘los papeles de Bárcenas’.

Cambio en el tribunal de 'los papeles de Bárcenas'

Es de notar que esta última causa dio un giro el pasado mes de noviembre al notificarse que no tendrá el mismo tribunal que el juicio de Gürtel y que aceptó la petición de Benítez de Lugo para que Rajoy fuera citado a declarar.

El pasado 20 de noviembre, la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel, acordó con los presidentes de las secciones penales del tribunal ‘nuevas normas de reparto’ de los tribunales para evitar “petrificaciones” que, una semana después, supondrían cambios en el tribunal de “los papeles de Bárcenas": el juez Ángel Hurtado y el magistrado Julio de Diego (que sumó su voto al de Ricardo de Prada para ‘exigir’ la comparecencia de Rajoy como testigo en el caso Gürtel) fueron sustituidos por María José Rodríguez Dupla, y el conservador Juan Pablo González, conformándose un tribunal que, según distintas fuentes consultadas, sería menos proclive a citar a declarar al presidente de Gobierno.

Por recusaciones, entre otros, del propio Benítez de Lugo, en cualquier caso la Audiencia Nacional estudiará ahora si aparta al magistrado “afín al PP” González, elegido en su día vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP y partícipe de varios cursos de las FAES, del juicio con fecha por determinar de los ‘papeles de Bárcenas' en el que podría (o no) declarar Rajoy.