Rajoy pide reformas en España y dice que desde su salida no se ha hecho nada

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que ha participado en un acto por la presentación de su libro "Una España mejor" (Plaza Janés) en su ciudad natal, Santiago de Compostela, ha asegurado que España "necesita reformas" y que desde que se aprobó la moción de censura contra su gobierno, "no se ha hecho nada".

"No solo no se aprobó un presupuesto si no que ni si quieran fueron capaces de aprobar una sola reforma", ha declarado Rajoy, que considera fundamental que se acometan y que "no se deroguen las reformas económicas que han funcionado hasta ahora".

En su discurso, que han seguido atentamente más de 600 personas, congregadas en el Auditorio Abanca de la capital gallega, Mariano Rajoy ha abogado por el "consenso" político en los "grandes asuntos de Estado" y ha afirmado que "en los grandes temas nacionales" con una referencia especial al tema catalán, "es absolutamente prioritario el acuerdo entre los grandes partidos nacionales".

En relación a las negociaciones de investidura, el expresidente ha calificado como un "disparate" el hecho de que se tome "cualquier tipo de decisión sobre temas que corresponden a la soberanía nacional sin contar con el principal partido de oposición, que representa a muchos millones de españoles".

Rajoy ha considerado que cuando hubo acuerdo entre grandes partidos "las cosas siempre fueron bien" y ha puesto como ejemplos de consenso la "lucha contra el terrorismo, el proceso de sucesión de la Corona, la defensa de la unidad de España, o la aplicación delartículo 155".

Rajoy ha recordado que "hasta hace muy poco tiempo nadie sabía que era el artículo 155" y que "no había jurisprudencia ni doctrina"

En referencia a éste, Rajoy ha asegurado que los dos últimos capítulos de su libro versan sobre este asunto y en ellos trata de "explicar" por qué se tomaron "determinadas decisiones" y por qué se tomaron en un momento determinado "y no antes o después", así como por qué decidieron disolver la cámara catalana.

"Las decisiones sobre los temas importantes se toman después de pensarlo mucho, de darle muchas vueltas, de escuchar a mucha gente, no son decisiones que se toman en un cuarto de hora. Creo que lo explico y lo hago con bastante detalle", ha declarado.

"Nadie sabía lo que era el artículo 155"

Rajoy ha recordado que "hasta hace muy poco tiempo nadie sabía que era el artículo 155" y que "no había jurisprudencia ni doctrina", pero que ahora "sí hay algo" y ahora "todo el mundo sabe, incluido los independentistas, que la nación española tiene en su Constitución instrumentos para defenderse cuando es atacada".

En su discurso, el expresidente también ha sintetizado otras ideas importantes, o como él mismo ha expresado, "convicciones", que son producto de sus "experiencias" en la vida política, que "pueden tener una cierta utilidad para el futuro".

Entre ellas, además de la necesidad de consenso para temas de Estado y de la necesidad de reformas, ha señalado la importancia de "controlar la cuentas públicas", ya que las Administraciones "no pueden gastar lo que no tienen"; la preservación de la independencia como presidente, tener "un criterio formado sobre lo importante", "escuchar a la gente" y actuar pensando "en el interés general".

"Un gobernante debe tener convicciones pero la primera obligación es saber en qué terreno se mueve. No desconocer u obviar la realidad. Toda realidad ignorada, prepara su venganza", ha afirmado Rajoy, que ha explicado que al llegar al Gobierno su partido tuvo que tomar tres decisiones que "nadie pensaba" que iban a tomar, como fueron "subir los impuestos, nacionalizar una parte del sistema financiero y hacer una gigantesca operación de deuda pública".

El libro de Mariano Rajoy

En cuanto a su libro, que durante el acto se ha anunciado que ya va por la cuarta edición, el presidente ha declarado tuvo la idea de realizarlo porque a lo largo de su trayectoria como presidente nunca elaboró un diario ni tomó notas "para llevarlas a un escrito al cabo de un tiempo" y que lo que contiene "Una España mejor" es fruto de "un gran esfuerzo de memoria".

"La responsabilidad de haber sido presidente me exigía el deber de contar mi versión de una parte de nuestra historia en común, un periodo que no fue intrascendente", ha declarado Rajoy, que considera que si "no aportaba su versión de lo que entonces sucedió, "otros podrían hacerlo" en su lugar, y, según el expresidente, es "evidente" que se trata mejor "a sí mismo" que como lo podrían hacer otros.

El libro de Rajoy, "un análisis de la última etapa de Gobierno de España del Partido Popular", trata temas como la economía española, las reformas que acometió el PP, el empleo, los avatares que vivió la UE, Grecia, el Brexit o la inmigración, "uno de los temas que más deben preocupar a los dirigentes políticos y a los gobernantes en los próximos años", según ha comentado.

Acompañado de Feijóo

Pero además de eso, en su primer capítulo, el libro tiene menciones directas a sus comienzos en la política y a Galicia en particular, con los que pretende "explicar con qué bagaje, trayectoria y experiencia" asumió la responsabilidad de ser presidente del Gobierno.

El acto ha sido presentado por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al que Rajoy ha definido como "uno de buenos políticos que aún quedan en España" y ha asegurado "sentirse orgulloso" de que sea el presidente de los gallegos.