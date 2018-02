Cospedal acusa a Rivera de "desleal" por querer "sacar tajada política" con el tema calalán

La secretaria general del Partido Popular y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha acusado este jueves de "deslealtad tremenda" a Ciudadanos (Cs) por pretender "sacar tajada política" con el "tema de Cataluña", haciendo política para "desgastar" al Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Así se ha pronunciado un día después de que Rajoy y Albert Rivera, intercambiaran reproches en el Congreso durante la sesión de control al Ejecutivo. El líder de Cs recordó lo que dice el juez y la Fiscalía, pero el presidente del Gobierno garantizó que "ni un euro" del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) destinado a Cataluña sirvió para financiar la organización del referéndum independentista del 1 de octubre. Es más, Rajoy le recalcó que en Cataluña el partido naranja se equivoca "de adversario".

En una entrevista en TVE, Cospedal ha denunciado que Cs en "un tema tan importante" como Cataluña "intente hacer política para desgastar al Gobierno", algo que, a su juicio, es de una "deslealtad sin límites". Por el contrario, ha dicho que en estos meses, ante el desafío secesionista, el Ejecutivo ha actuado con "una lealtad absoluta" y ha dicho que con esta actitud el partido de Rivera pone de manifiesto que hace política "a costa de lo que sea".

"Lo de los presidentes simbólicos no lo entiendo"

En relación al tema catalán, ha criticado que se pretenda "engañar" a los catalanes con la figura de una Presidencia simbólica de Carles Puigdemont desde Bruselas y otra efectiva designada por el Parlament y ha dejado claro que "no se puede ser presidente en la distancia" ni ejercer como tal si no se está en Cataluña y se toma posesión del escaño.

"Mientras no se demuestre lo contrario, lo de los presidentes simbólicos no lo entiendo. O se puede ser presidente legalmente o no se puede ser presidente", ha sostenido.

Cospedal ha insistido en que el presidente electo por el Parlament es el que tendrá "todas las funciones y competencias" y, por tanto, ha reconocido su deseo de que la Cámara catalana pueda elegir para dirigir a la Generalitat "a un presidente que tenga la condición suficiente y pueda ser presidente".

"Si ese acuerdo sirve para desbloquear y engañando a los ciudadanos y a ellos mismos es una salida que ellos consideran honrosa, puede no parecer mal -ha dicho sobre el presidente simbólico-. Honrosa o deshonrosa porque es engañar a los ciudadanos".

¿Se les hubiera reconocido a todos el derecho?, ¿se hubiera podido constituir el Parlament sin nadie presente?", ha preguntado

Cospedal ha pedido en este punto imaginarse que todos los diputados electos del Parlament hubieran adoptado la misma actitud que Puigdemont y no se hubieran presentado a la sesión constitutiva. "¿Se les hubiera reconocido a todos el derecho?, ¿se hubiera podido constituir el Parlament sin nadie presente?", ha preguntado.

Y por ello ha insistido en que Puigdemont no puede ser presidente de la Generalitat "si no está en Cataluña y si no toma posesión de su escaño". "Será presidente el que sea elegido", ha zanjado.