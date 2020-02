Margarita Robles critica a quienes injurian y calumnian al CNI por su trabajo

La ministra de Defensa, Margarita Robles, aprovechó la toma de posesión de la nueva directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, para criticar a aquellos que injurian y calumnian continuamente a los servicios secretos por su trabajo.

“A mí me duele particularmente cuando veo esas críticas, esas injurias y en ocasiones, calumnias que se hacen a algunos que trabajan en el CNI. Criticar al CNI es muy fácil, atribuir determinadas conductas es muy fácil. En ocasiones (son) hasta calumnias sabiendo que nadie del CNI, por ese deber de reserva, de secreto, de confidencialidad, va a salir”, hizo hincapié Robles, quien enfatizó lo “profundamente injusto” de esta situación.

La titular de Defensa, de la que depende orgánicamente el CNI, no mencionó a ningún partido político o individuo, aunque deslizó que “quizás, otros Gobiernos, tenían tentaciones de utilizar al CNI en una clave partidista”, pero añadió que desconocía si eso fue así y dejó claro que es un tema que no le concierne y que la elección de Esteban para este cargo fue un “nombramiento estrictamente profesional”. En la toma de posesión no hubo ningún representante del PP.

“El CNI no pertenece a ningún Gobierno, es del Estado. Todo el mundo tiene que saber que para este Gobierno, el CNI, al igual que las Fuerzas Armadas, son del Estado y lo que le pido a todos los partidos políticos es que trabajemos conjuntamente. Nos jugamos la paz, la libertad y la seguridad. En este tema, no puede haber un tema partidista”, subrayó.

En todo caso, Robles admitió que alrededor de los servicios secretos “siempre hay una especie de morbo”, pero quiso dejar claro que el CNI está sujeto a control judicial del Tribunal Supremo “para que se respeta la norma y los procedimientos mínimos en una democracia”.

“Que nadie vea al CNI como un instrumento de este Gobierno o en una clave partidista. El CNI, como las Fuerzas Armadas, es de todos los españoles. Y nadie tiene el derecho a sembrar la más mínima duda sobre la actuación y la intervención de esos 3.000 hombres y mujeres”, indicó en el acto de toma de posesión de Esteban. “No vamos a aceptar que nadie os injurie ni os calumnie porque sois lo que trabajáis por la paz y la seguridad en el marco de un Estado de Derecho”, indicó dirigiéndose a la nueva directora del CNI.

Robles subrayó que las prioridades de la directiva de inteligencia que afectan al CNI se centran en la defensa de la Constitución, la lucha contra un terrorismo que no está no muy lejos de España, concretamente en el Sahel, y la “guerra en el siglo XXI” por medio de las amenazas híbridas, las fake news o falsa información y la cibercriminalidad.

Renovación interna en el CNI

Por su parte, Paz Esteban avanzó su deseo de una mayor “renovación” de las estructuras internas del CNI. “Si nos conformamos con lo que tenemos, nos quedaremos atrás, seremos irrelevantes y quienes nos amenazan o ponen en riesgo nuestra seguridad e intereses, habrán ganado la partida. Y eso no lo vamos a permitir. Eso es lo que persigue esa renovación”, enfatizó.

La directora de La Casa, que ha estado al frente de la institución siete meses de forma interina, hizo hincapié en que los servicios secretos hacen un trabajo que cada vez es más valorado por la sociedad española.

“Es más, tenemos una política de apertura hacia la sociedad, precisamente para que los ciudadanos nos conozcan, sepan bajo qué parámetros trabajamos y por lo tanto puedan confiar en nosotros. Lo demás, es ruido interesado”, explicó.

Debemos hacer que la organización sea más y mejor. Más moderna, más flexible, más integrado, más innovadora en todos los terrenos", subrayó la directora del CNI

La directora del CNI indicó que la institución que dirige nunca va a responder a los ataques verbales que le puedan llegar. “Ante ese tipo de circunstancias, el CNI nunca va a responder. Responde ante quienes son sus jefes y ante la sociedad, no ante quienes atacan gratuitamente al CNI a sabiendas de que no se puede defender y que esos ataques levantan un enorme morbo entre la población”, constató.

Esteban, que entró en el Cesid hace casi 40 años, concretamente en 1982, explicó que el CNI ha construido una “base muy sólida” en los últimos años y que, en la actualidad, es “una maquinaria que funciona” al servicio de los españoles.

“Pero para que lo siga haciendo y se proyecte bien a un futuro cada vez más exigente, debemos hacer que la organización sea más y mejor. Más moderna, más flexible, más integrado, más innovadora en todos los terrenos, mejor adaptada a la información del conocimiento en la que vivimos y a lo que ello implica desde el punto de vista tecnológico”, advirtió a los presentes.

En concreto, puso el acento en todo aquello relacionado con la información y los datos. “Una organización que aplique nuevos métodos de organización y trabajo, que optimice el empleo de sus recursos, que disponga de mayores y mejores capacidades con profesionales seleccionados ad hoc. Con un sistema de formación mejor adaptado a nuestras necesidades y con una estructura interna revisada para dinamizar el funcionamiento de mi servicio”, resumió.

Transformación digital

El CNI puso en marcha hace un año un proyecto de transformación digital de “marcado carácter transversal” que no sólo se limita a la innovación tecnológica. “Queremos dar un salto cualitativo. Somos plenamente conscientes de que tenemos que darlo. Obtener ese desafío estratégico, este verdadero desafío interno para el CNI, no hay duda que incrementará nuestra eficacia en un contexto de seguridad que es cada vez más complejo”, indicó Esteban.

La nueva directora del CNI tuvo palabras de recuerdo para los ocho agentes caídos en Irak en 2003, un asunto que ha recobrado actualidad gracias al libro ‘Destrucción masiva’ de Fernando Rueda. “El ejemplo de ellos siempre permanecerá con nosotros. Siempre honraremos su memoria”, concluyó Esteban.