En Marea da portazo a Errejón: descarta una alianza electoral con Más País en Galicia

El Consejo de las Mareas ha rechazado una alianza electoral con Más País, la plataforma de Íñigo Errejón, de cara a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre por las "dificultades" encontradas para que la iniciativa del fundador de Podemos asumiese "una auténtica agenda gallega" y un marco "verdaderamente confederal".

A través de un comunicado remitido este domingo, el partido que lidera Luís Villares insiste en que su "prioridad" es conformar una candidatura "única" de fuerzas "progresistas" gallegas, informa Europa Press.

"Desde En Marea emplazamos a las demás fuerzas progresistas gallegas a sumarse" a una lista unitaria "con el objetivo de conseguir una agenda política propia en el Congreso y, al tiempo, desarrollar una agenda social y democrática que atienda a las emergencias" de la Comunidad, manifiesta el partido.

Además, ha vuelto a mencionar a Anova y a Compromiso por Galicia y celebra que su llamamiento "tuvo eco" en estos partidos. La formación liderada por Antón Sánchez mantiene conversaciones para conformar una candidatura con sus socios en el Parlamengo de Galicia, Podemos y Esquerda Unida (EU), después de que todos ellos decidiesen desligarse por completo de En Marea en los últimos meses.

De hecho, el partido de Luís Villares concurrió en solitario a las elecciones generales del pasado 28 de abril y obtuvo en ellas menos de 18.000 votos.

Errejón duda en Andalucía y Barcelona

Por su parte, el candidato de Más País a las elecciones generales, Íñigo Errejón, ha asegurado este domingo que "no hay decisiones todavía tomadas" respecto a si su candidatura se presenta en Andalucía o Barcelona, y ha señalado que tendrán papeleta en "muchas provincias". El candidato de Más País está dispuesto a presentarse en todas las provincias donde sume al bloque progresista, que cree que pueden ser muchas según las encuestas, pero aún última cuáles y si no logra nuevas alianzas territoriales, como las que ha alcanzado con Compromís o la Chunta Aragonesista, presentará papeleta en coalición únicamente con Equo. Errejón ha acudido este domingo a la clausura del 130 aniversario del sindicato UGT, donde ha llamado a hacer una campaña sin "reproches" ni "culpas" porque ya ha habido "suficiente ruido" y su partido busca ser "parte de la solución". "No estamos de acuerdo con hacer campaña como si el mundo se acabara el día 10, el día 10 por la noche empieza todo, la necesidad de construir un Gobierno progresista y para eso esta campaña no puede ser la de las culpas y reproches", ha señalado Errejón, que no ha querido responder a Pablo Iglesias, quien ayer le recordó que Podemos no había nacido para apuntalar el bipartidismo.