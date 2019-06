Marcos de Quinto sustituye a Toni Roldán en la Ejecutiva de Ciudadanos

El diputado de Ciudadanos y exdirectivo de Coca-Cola Marcos de Quinto entra en la Ejecutiva de la formación naranja en sustitución de Toni Roldán, que ha anunciado este lunes su dimisión. Lo ha anunciado Inés Arrimadas durante una rueda de prensa en la sede nacional del partido.

El hasta ahora portavoz económico en el Congreso de los Diputados y miembro de la Ejecutiva permanente de Ciudadanos, Toni Roldán, ha comunicado su dimisión por el giro a la derecha de la formación de Albert Rivera y ha anunciado que deja la política activa.

El ya exsecretario de Programas y Áreas Sectoriales del partido naranja ha criticado en rueda de prensa el acercamiento a Vox. "No me voy porque yo haya cambiado, sino porque Ciudadanos ha cambiado. Éste no es el contrato que yo firmé", ha subrayado.

Polémica con Valls

Marcos de Quinto arremetió recientemente contra Manuel Valls, que también ha roto con la formación, tras las críticas de éste por las negociaciones entre el partido naranja y Vox.

El candidato a la alcaldía de Barcelona expresó su "gran preocupación" por el primer encuentro del líder naranja en la región, Ignacio Aguado, con la de Vox, Rocío Monasterio. Esto le valió las críticas de De Quinto, quien respondió con otro mensaje en Twitter en el que le sugería que reclamase al PSOE la abstención tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento de Madrid "para permitir que haya un gobierno Cs-PP sin necesidad de otros apoyos".

"El futuro de España, de nuestras comunidades o de nuestras ciudades no puede depender de los separatistas o de la extrema derecha... Madrid, Navarra, Barcelona... cada uno tiene que asumir sus responsabilidades y ser coherente", había señalado Valls.