Manuela Carmena recibirá el alta previsiblemente en unas horas

La regidora de Madrid, Manuela Carmena, recibirá el alta "previsiblemente esta tarde", ha informado la primera teniente de alcalde, Marta Higueras, que ha explicado que sigue en observación en planta y que ha pedido los periódicos para estar al tanto de la información.

"Está trabajando todo el rato. Ha pedido todos los periódicos y la he dejado leyendo el periódico. Está dispuesta a irse a casa en cualquier momento", ha declarado Higueras a la salida del Hospital de La Princesa, donde ingresó este lunes la regidora por una brecha sobre la ceja izquierda, producida cuando se tropezó con el cable del ordenador cuando trabajaba desde su casa en el Pleno del Estado de la Ciudad.

Carmena ha invitado a Higueras a marcharse del centro hospitalario, algo que ha hecho un poco antes de las 13 horas. "Ha dicho que a trabajar. Quería estar un rato con ella y me ha dicho que no, que me vaya a trabajar. Ella se ha quedado muy tranquila", ha detallado.

Suspensión del Pleno

La previsión es que la alcaldesa reciba el alta esta tarde. La herida que presenta, según Higueras, es "un poco aparatosa porque le tuvieron que coser la herida". De Carmena ha dicho que es "una buena paciente". Ayer le "dolía bastante la herida pero es una buena paciente y no se queja. Aguantó los puntos y se queja poco", ha transmitido a la prensa la primera teniente de alcalde.

Marta Higueras ha querido aprovechar para volver a dar las gracias a la oposición por las muestras de cariño recibidas, además de las facilidades para suspender el Pleno previsto para este martes. "Le han deseado una pronta recuperación y se lo agradezco de nuevo. Algunos le han llamado por teléfono", ha comentado.