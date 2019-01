Valls respeta "las opiniones" sobre los políticos presos, pero ellos "saben por qué están en la cárcel"

El candidato a la alcaldía de Barcelona apoyado por Ciudadanos, Manuel Valls, ha afirmado este martes que respeta y entiende "todas las opiniones" sobre la situación de los políticos presos, pero ha subrayado que éstos "sabían las consecuencias de sus actos" porque otros miembros del Govern se marcharon de España.

En un acto celebrado en el Ateneu de Barcelona, Valls se ha referido a las críticas recibidas tras haber expresado públicamente durante la cena del Premio Nadal su disgusto por el contenido del discurso del escritor Marc Artigau tras ganar el Premio Josep Pla al referirse a los políticos catalanes presos.

"Respeto todas las opiniones sobre la situación de los políticos presos y entiendo las emociones que conlleva... pero los políticos en prisión preventiva saben por qué están en la cárcel. Lo saben porque sabían las posibles consecuencias de sus actos. Y lo prueba que otros miembros del Govern Puigdemont se marcharon porque sabían lo que habían hecho", ha afirmado Valls.

Opinión "con determinación y educación"

El candidato ha asegurado que expresó su opinión "con determinación y educación" y ha reivindicado su derecho "a decir que los exiliados violaron la Constitución y que no siento ninguna vergüenza por la actuación de la justicia de una gran democracia como es España".

"Entiendo todas los opiniones, pero me gustaría que fuéramos con mucho cuidado. No todos pensamos lo mismo y no todos estamos de acuerdo con lo sucedido en septiembre y octubre de 2017", ha afirmado Valls, quien ha añadido que "repetiré las veces que haga falta lo que dije el domingo. No me callaré ante el silencio de otros".