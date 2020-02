Castells se desmarca de los ministros 'televisivos': "Producción antes que comercialización”

El sociólogo Manuel Castells ha comparecido por primera vez en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los Diputados para explicar su hoja de ruta como nuevo ministro de Universidades.

"Si no me comunico más es porque estoy trabajando: producción antes que comercialización". Con esta afirmación, Castells ha querido responder a las críticas por la falta de agenda durante sus primeras semanas como titular de la cartera.

"Hay gente que le encanta ir por las televisiones y dar entrevistas, yo haré todo eso cuando sienta una cierta conciencia de que he hecho algo que pueda contar. Ego ninguno... que ya lo tengo amortizado desde hace muchos años", ha declarado volviendo a hacer gala de la espontaneidad con la que llegó al primer Consejo de Ministros cuando se le olvidó posar ante los fotógrafos.

Castells ha defendido la importancia de conocer los problemas y retos en terreno

En referencia al proyecto 'El ministro escucha', que consiste en una ronda de reuniones con distintos agentes de las distintas universidades públicas del país, Castells ha defendido la importancia de conocer los problemas y retos en terreno, más allá de los estudios y datos que ya puedan existir.

"Ir al País Vasco a comer bocadillos mientras se habla indica el nivel de sacrificio al que estamos dispuestos", ha bromeado a tenor de los encuentros específicos que tuvo con cada uno de sus estamentos de la Universidad del País Vasco y en los que no se hizo receso alguno. "Quiero escuchar las preocupaciones y propuestas de todos y cada uno de los miembros de la comunidad".

La oposición rescata sus artículos y conferencias

A lo largo de la comparecencia, que ha durado algo más de tres horas, varios portavoces han rescatado algunos de los planteamientos vertidos por Castells en distintas conferencias y artículos durante su etapa como académico e investigador.

Desde el PNV hasta Ciudadanos, pasando por PP y Vox. Los diputados, cada uno con su causa, han tratado de enfrentar al ministro a sus propias palabras sobre el sistema universitario o sobre el referéndum del 1-O para saber si las mantenía o mostraba arrepentimiento.

Además, desde las filas de la oposición le han cuestionado su participación en la mesa de diálogo sobre Cataluña, una función que -según critican- difícilmente podrá compaginar con sus tareas como ministro.

El que no cambia a lo largo de toda la vida es idiota o, lo peor de todo, fundamentalista"

"Estoy en una nueva encarnación. No he salido de la universidad hasta ahora. En todo este periodo he publicado cientos de libros y de artículos", ha defendido el ministro de Universidades. El ministro propuesto por Ada Colau ha asegurado que no se arrepiente de nada de lo "textualmente" dicho "en su contexto". Sí se arrepiente, dice, de algunas cosas "muy concretas", aunque que no ha citado.

"No he cambiado en el epíritu, pero sí de algunas cosas muy concretas. El que no cambia a lo largo de toda la vida es idiota o, lo peor de todo, fundamentalista", ha zanjado. Tras hacer hincapié en que una cosa es lo que se dice y otra lo que se interpreta, Castells ha insistido en que "sin desdecirme en nada, estoy en otro contexto".

"En un contexto extremadamente grave se dio una oportunidad de contribuir a crear otro clima. Por obligación ética, me pareció que era necesario intentar apoyar un esfuerzo conciliador. En eso estoy. Es una encarnación temporal", ha señalado. Castells aboga por el "diálogo, diálogo y diálogo" para solucionar el problema con Cataluña.

"Ustedes me tienen que criticar, acepto todo, pero si me citan cosas de aquí o allá... Podemos hacer un curso de epistemología de Castells, pero no creo que eso interese", ha añadido.

Becas, España 'vacía' y falsos asociados...

El ministro de Universidades ha anunciado que se está elaborando un estatuto de la carrera profesional y del personal docente e investigador de las universidades, con el que se contempla acabar con figuras "inductoras de precariedad" como los "falsos profesores asociados".

"Tenemos que crear figuras contractuales definidas con remuneraciones dignas. Este tema requiere una reforma de remoralización de una universidad desmoralizada", ha apuntado.

Por otra parte, el reconocido economista y sociólogo pretende "estimular la acción de instituciones universitarias en la mal llamada 'España vaciada' y que los universitarios estudien allí la carrera y hagan prácticas en estos territorios. Busca "frenar la despoblación y rejuvenecer la composición sociodemográfica".

Castells se ha comprometido a subir las becas y a bajar los precios de las matrículas. Sobre su nueva ley universitaria, en la que no se plantea empezar a trabajar hasta 2021, ha adelantado que se aprobará tras alcanzar un Pacto de Estado que surja del consenso alcanzado tras una consulta "participativa" a toda la la sociedad, incluyendo académicos, profesores, sindicatos, empresarios, autoridades autonómicas, entre otros protagonistas.

Finalmente, Castells pidió ayuda a todos los grupos políticos para dar luz verde a los Presupuestos del Gobierno. "Si no, no se podrá hacer nada de lo anunciado. Ayúdenme a no defraudar a los jóvenes", ha rogado.