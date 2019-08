Un F-18 español y varios cazas rusos se desafían en el espacio aéreo del Báltico

El Ministerio de Defensa de Rusia publicó hoy un vídeo en el que muestra a un caza español F-18 volando junto al avión del ministro Sergei Shoigu sobre aguas "neutrales" del Mar Báltico ruso en un desplazamiento que le llevaba hacia el enclave de Kaliningrado.

NATO F-18 fighter tried to approach Russian Defense Minister Sergei Shoigu's aircraft over the neutral waters of the Baltic, but was repelled by 2 Su-27s from the Russian Baltic Fleet. Russia’s Defense Ministry released the video of the incident #Russia#NATO#defensepic.twitter.com/yqreufZmqO