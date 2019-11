Tsunami Democràtic provoca cortes en la autopista AP-7 en La Jonquera (Girona) en ambos sentidos

'Tsunami Democràtic' ha hecho un llamamiento para cortar la AP-7 a la altura de La Junquera. El corte está enmarcado en la "acción más ambiciosa" de esta organización considerada "criminal" por la Guardia Civil.

El bloqueo será de varios días y entra dentro de las movilizaciones anunciadas en el día previo a la jornada de reflexión. Este grupo de anónimos separatistas pide acudir al corte a pie o en vehículo, para impedir el normal funcionamiento de una estructura clave para el transporte.

En menos de 15 minutos, Trànsit volvía a publicar otro mensaje en el que explica que la autopista se encuentra cerrada en los dos sentidos de la AP-7 a causa de la manifestación. La acción se ha producido sobre las 8.55 horas de este lunes, cuando Tsunami Democràtic ha anunciado una eventual manifestación de tres días, a la que se han sumado los CDR y la CUP.

El corte se produce entre el kilómetro 0,50 y 0,00 de la autopista AP-7 en sentido sur, Girona.

Por ahora, el atasco alcanza los 10 kilómetros, mientras se difunden los mensajes para llevar alimentos, ropa de abrigo y agua a los concentrados. Como parte de este nuevo desafío, la organización ha levantado un escenario, ante la pasividad de las fuerzas del orden.

"Hoy empezamos una nueva forma de protesta, usando la tecnología para defender los derechos y libertades colectivas. Con este nuevo paradigma, los vehículos son los protagonistas de la acción y, por eso, hace falta ser masivos", han difundido en un comunicado.

La ayuda para cortar la frontera también procede de Perpiñán, la llamada 'Catalunya Nord'. "Esta movilización quiere ser un grito a la comunidad internacional que haga entender al Estado español que el único camino es sentarse y hablar", han afirmado en la nota.

El pasado viernes anunciaron una acción de tres días desde el 11-S para reclamar "una solución política" al conflicto en Cataluña. En el mismo, pedía a los seguidores cogerse días de fiesta en el trabajo, estar dispuesto a ser movilizado por Cataluña e incluso si se puede, pasar la noche fuera. Para ello, consideraba necesario tener ropa de abrigo, baterías extras para el móvil, saco de dormir y tienda de campaña.

El movimiento radical independentista ha escrito en su perfil de Twitter este mensaje: "Hoy empezamos una nueva forma de protesta, utilizando la tecnología para defender los derechos y libertades colectivas, en lugar de la represión y el control. Con este nuevo paradigma, los vehículos son los protagonistas de la acción y, por ello, hay que ser masivos".

Además, han escrito varias publicaciones en las que plasman claramente sus intenciones de crear el caos y "bloquear ambos lados de la frontera francesa". Tsunami Democràtic llama a "una movilización general hacia la frontera, con o sin vehículo".

We made a called via app and we can now confirm thousands of vehicles. With the help of our colleagues at Catalunya Nord, we could block both sides of the French border. We call for a general mobilisation towards the border, with or without a vehicle.