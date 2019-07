El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está profundamente molesto con la última intervención de Pablo Iglesias en la sesión de investidura el lunes por la tarde, cuando desveló aspectos concretos de las negociaciones entre PSOE y Podemos.

Sánchez, que no quiso replicar en ese momento las declaraciones de Iglesias, sí ha asestado este martes dos críticas indirectas al líder de Podemos en cuanto ha subido a la tribuna del Congreso para responder al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que ha sido el primero en hablar esta mañana.

Sánchez ha agradecido a Rufián (ERC) que hablara por fin de políticas de izquierdas, a diferencia de las intervenciones del día anterior

El presidente del Gobierno en funciones ha agradecido al portavoz republicano que hablara por fin de políticas de izquierdas, a diferencia de las intervenciones del día anterior, y ha reconocido la madurez de su formación política, subrayando que sus 80 años de vida le dotan de valores.

Esa crítica velada a Podemos se ha completado con una inusual intervención de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, quien ha convocado a la prensa en mitad del discurso de investidura para asegurar que la intervención de Pablo Iglesias durante uno de sus turnos de palabra "sorprendió" al Ejecutivo por airear en público parte de las negociaciones y "entorpecerlas".

Llamada a Echenique

"Nos sorprendió la intervención de Iglesias porque complicaba más la negociación", ha indicado Calvo en una comparecencia que ha tenido lugar al mismo tiempo que el portavoz del PNV, Aitor Esteban, hablaba en el hemiciclo del Congreso.

La también responsable de Igualdad ha aprovechado para hacer público que ella misma llamó por teléfono al secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, el lunes por la mañana, horas antes de que arrancase el debate de investidura.

Según Calvo, desde el PSOE han hecho "una propuesta que se ha ido moviendo con el paso de las horas"

Según Calvo, desde el PSOE han hecho "una propuesta que se ha ido moviendo con el paso de las horas", siempre intentando "construir y alcanzar un punto de estabilidad". La vicepresidenta dice que Unidas Podemos se ha vuelto a colocar en el punto de partida de la negociación "cuando ya se habían movido algo". Además, ha añadido que el PSOE aceptó "que una persona muy importante para ellos estuviera en el Gobierno". "La fórmula de Iglesias ayuda poco a la negociación", ha insistido.

Elementos "decorativos"

Aunque ha asegurado que los socialistas siguen "dispuestos a hablar en la medida que las dos partes tengamos la misma disposición", la dirigente del PSOE ha hecho hincapié en que solo con el apoyo de Unidas Podemos "no nos da la cifra suficiente para investir al presidente con seguridad" y por eso están creando "distintos espacio de negociación con otros partidos políticos para abrir el gobierno de la Nación a más de un partido".

El malestar en el seno socialista es evidente. El lunes, Pablo Iglesias sacó algunos trapos sucios durante su turno de réplica con frases como "no nos vamos a dejar humillar" y "no vamos a tener un papel meramente decorativo en el Gobierno" y Pedro Sánchez le ha respondido este martes -a través de Carmen Calvo- manteniendo el pulso. "En el Gobierno de España no hay elementos decorativos, las políticas de un país democrático como el nuestro no tiene más que elementos importantes. Todas son políticas necesarias", ha defendido la vicepresidenta.