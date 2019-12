Malestar en ERC con las palabras de Sánchez: le pide "abandonar el triunfalismo"

ERC ha trasladado este miércoles al PSOE su malestar por las declaraciones del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en las que ha asegurado que el acuerdo de investidura con los republicanos estará dentro de la Constitución y han exigido a los socialistas "abandonar el triunfalismo", han explicado fuentes de la formación independentista a Europa Press.

Este mismo miércoles, en una rueda de prensa en Londres, donde ha acudido para participar en una cumbre de la OTAN, Sánchez ha garantizado que el acuerdo al que se llegue con ERC a cambio de favorecer la investidura del líder socialista "va a estar siempre dentro del marco de la legalidad democrática y de la Constitución Española" y se ha comprometido a hacerlo público una vez que se cierre.

Las mismas fuentes republicanas han interpretado las palabras de Sánchez como una forma de "hacer presión, porque tienen mucha prisa, a pesar de que saben que las negociaciones no están los suficientemente avanzadas" como para anunciar cómo será un eventual acuerdo.

"Ellos van presionando y a veces se pasan", han lamentado y han concretado que así se lo han trasladado miembros de ERC a miembros socialistas a través de una llamada este miércoles por la tarde.

"Quedan muchas cosas por hablar"

Ha insistido en que hasta la fecha que las negociaciones no han ido mal, pero que se avanza poco a poco y que están "todavía lejos y quedan muchas cosas por hablar".

Tras las palabras de Sánchez y de otros miembros socialistas, los republicanos advierten de que optar por ese camino no facilita el acuerdo y, aunque no peligra la reunión fijada para el martes --sin hora ni lugar por el momento--, consideran que, si siguen por esa vía, el pacto no será posible.

"No han sentado bien las declaraciones y así se lo hemos manifestado", han zanjado, con la voluntad de que no se vuelvan a repetir, más que de levantarse de la mesa de negociación.

En las dos reuniones que se han celebrado, por el momento se ha llegado a un punto de consenso en el primero de los ejes que ERC exigía para negociar: el reconocimiento de que en Cataluña hay un conflicto político que se tiene que resolver políticamente.

Ahora, están en el punto de buscar los canales necesarios para activar esa vía política, algo que consideran que llevará tiempo y que desde ERC ya han explicado que debería ser una mesa de diálogo de igual a igual.